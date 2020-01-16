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По итогам проверки пограничники задержали японское промысловое судно «Сёё Мару 68». Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области

У пограничников вновь возникли вопросы к японским рыбакам

Сахалинские пограничники задержали в российских водах японское рыболовное судно «Сёё Мару 68». На борту обнаружена неучтенная рыбная продукция, сообщают правоохранители.

Японское промысловое судно «Сёё Мару 68» было задержано 15 января. Сотрудники Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области проводили контрольно-проверочные мероприятия в отношении иностранного флота, ведущего промысел в исключительной экономической зоне России.

В результате инспекции на борту обнаружили неучтенную продукцию из водных биоресурсов, сообщили Fishnews в пресс-службе погрануправления.

Для дальнейшего разбирательства «Сёё Мару 68» доставлено в морской терминал Южно-Курильск.

Шхуна принадлежит кооперативу в городе Немуро (губернаторство Хоккайдо), пишет ТАСС со ссылкой на японское агентство Kyodo. По данным СМИ, судно занималось промыслом трески, на борту находятся шесть человек.

В декабре российские пограничники задержали в водах южных Курильских островов сразу пять японских шхун за перелов осьминога. Суда были доставлены в Южно-Курильск, их отпустили после того, как капитаны оплатили штрафы.

Fishnews

  • По итогам проверки пограничники задержали японское промысловое судно «Сёё Мару 68». Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области
  • По данным пограничников, на борту нашли неучтенную рыбопродукцию. Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области
  • По данным пограничников, на борту нашли неучтенную рыбопродукцию. Фото пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области
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