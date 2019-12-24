24 декабря 2019 года

Японских рыбаков оштрафовали и отпустили

Капитанов пяти задержанных на Южных Курилах японских судов оштрафовали за перелов, сообщает погрануправление ФСБ России. По информации ведомства, после оплаты штрафов шхуны покинули Южно-Курильск.

Суда Японии задержали в акватории южных Курильских островов после проверки 17 декабря. Причиной стало несоответствие фактических уловов осьминога указанному в промжурналах. Позднее МИД России рассказал, что члены экипажа обеспечены питанием, и призвал японскую строну соблюдать межправительственное Соглашение о некоторых вопросах сотрудничества в области промысла морских живых ресурсов (на его основании задержанные шхуны вели лов).

Южно-Курильский районный суд 23 декабря вынес приговор капитанам пяти японских судов («Оотомо Мару 38», «Сэйсе Мару 62», «Фуми Мару 53», «Харуми Мару 53», «Умитака Мару 55»), сообщили Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области. По его данным, подсудимые признаны виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 8.17 КоАП РФ («Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство во внутренних морских водах, в территориальном море, на континентальном шельфе, в исключительной экономической зоне РФ или открытом море»).

«Предметом административного правонарушения явились незаконно добытые водные биологические ресурсы в районе Курильской гряды, общим весом 7,5 тонны. Капитаны судов привлечены к административной ответственности в виде штрафов на общую сумму 6 434 520 рублей», – рассказали в погрануправлении.

Арест, наложенный на суда 18 декабря, отменен, отметили пограничники. Они сообщили, что после оплаты штрафов в полном объеме японские суда покинули морской терминал Южно-Курильск.

Fishnews