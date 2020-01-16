16 января 2020 года

Пограничники рассказали о неучтенном скате на японском судне

На борту задержанного 15 января японского судна находилось более 700 кг неучтенного ската, сообщило погрануправление ФСБ России по Сахалинской области. Возбуждено дело об административном правонарушении.

Японскую шхуну задержали после проверки 15 января в исключительной экономической зоне России. Для разбирательств судно доставили в Южно-Курильск.

«На рыболовном судне «№ 68 Сёё Мару» (флаг Япония, порт приписки Немуро) выявлено нарушение положений межправительственного соглашения Российской Федерации и Японии. В частности, на борту промыслового судна находилось 714 кг ската, не учтенного в промысловой документации», – рассказали Fishnews в пресс-службе Погрануправления ФСБ России по Сахалинской области.

По данным ведомства, в отношении капитана возбуждено административное дело по части 2 статьи 8.17 КоАП РФ (нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство в исключительной экономической зоне Российской Федерации).

Fishnews