17 января 2020 года

Подпитать Волго-Ахтубинскую пойму помогут новые ГТС

В Волгоградской области продолжается работа по обводнению ериков и озер Волго-Ахтубинской поймы. Для этого в 2020 г. собираются возвести 30 новых гидротехнических сооружений.

Строительство ГТС запланировано на водных артериях вблизи крупных населенных пунктов Среднеахтубинского района — города Краснослободска, Клетского, Красного, Куйбышевского и Фрунзенского сельских поселений, сообщили Fishnews в пресс-службе администрации региона. Таким образом предполагается обеспечить свободное прохождение вод и удержать влагу после завершения паводка. Ожидается, что возведение гидротехнических сооружений благоприятно скажется на экобалансе в уникальном природном парке, а также поможет обеспечивать водой местных жителей.

Вопросам модернизации ГТС долго не уделялось должного внимания — часть объектов пришла в негодность. Системно решать задачу по восстановлению гидротехнических сооружений начали шесть лет назад – в комплексе с работами по расчистке и реабилитации водных объектов поймы.

По информации областных властей, всего до 2024 г. предстоит возвести 73 водовыпуска, 10 из них уже сданы в рамках нацпроекта «Экология». Планируется, что максимальный эффект будет достигнут по итогам строительства комплекса ГТС на Ахтубе.

Продолжается возведение защитных гидротехнических сооружений на малых реках, прудах и озерах региона. В этом году собираются завершить ремонт трех объектов в Кумылженском, Среднеахтубинском и Киквидзенском районах. Также работы стартуют в Жирновском районе — план модернизации ГТС на пруду Шапошников в Верхнедобринском сельском поселении рассчитан на три года.

Fishnews