20 января 2020 года

Углохвостую креветку вернут в промысел

Углохвостую креветку в подзоне Приморье южнее мыса Золотой планируется вывести из списка объектов, для которых устанавливается общий допустимый улов. Затем для этого вида водных биоресурсов по всему промрайону установят возможный вылов, сообщил представитель Минсельхоза.

В соответствии с предложениями Росрыболовства Минсельхоз подготовил приказ о внесении изменений в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов. Из списка планируется исключить углохвостую креветку подзоны Приморье к югу от мыса Золотой, сообщили в пресс-службе министерства в ответ на запрос Fishnews. Сейчас приказ проходит регистрацию в Минюсте.

После выведения объекта из списка «одуемых» будет определен его рекомендованный вылов во всей подзоне Приморье, отметили в пресс-службе.

Проблему введения углохвостой креветки этого промрайона в хозяйственный оборот ранее подняла Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья. Объекта не оказалось ни в приказе об утверждении ОДУ на 2020 г., ни в приказе, на основе которого организуется добыча «неодуемых». Нужно исправить это и обеспечить возможность освоения углохвостой креветки в подзоне Приморье в режиме возможного вылова, подчеркивали в АРПП.

Fishnews

