20 января 2020 года

Заполярье хочет завлекать туристов крабом

Власти Мурманской области надеются, что открытие любительского лова краба повысит интерес туристов к региону. Предложения по формированию рыболовных участков на побережье Баренцева моря принимаются до 25 января.

В конце октября 2019 г. правительство РФ определило координаты акваторий в Баренцевом море, прилегающих к территории Мурманской области, где возможно выделить участки под любительский лов камчатского краба. Областные власти, которые активно выступали за разрешение рыбакам-любителям добывать краба, считают, что это повысит туристическую привлекательность региона и будет способствовать притоку инвестиций и развитию малого и среднего бизнеса.

«Любительский лов краба имеет большой потенциал и интерес со стороны туристов и местных жителей, но для тех населенных пунктов, где участки будут созданы, это должно стать дополнительной «точкой роста», – заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Пока власти региона представили на рассмотрение проекты шести рыболовных участков. Они расположены на мысе Святой Нос в районе ЗАТО город Островной, в районе Кольского залива, в районе губы Печенга, в юго-восточной части полуострова Рыбачий и в районе поселка Териберка (два участка).

При выборе участков учитывался туристический потенциал населенных пунктов, популярность локаций у рыбаков-любителей и возможность эффективного контроля за соблюдением правил рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

По словам вице-губернатора Дмитрия Филиппова, поставлена задача максимально быстро провести все процедуры и подготовить инфраструктуру, чтобы в следующем году официально разрешить любительский лов краба на территории региона. Предложения по формированию новых или изменению проектируемых участков областное министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства принимает до 25 января.

Fishnews