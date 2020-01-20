Новости
Власти Мурманской области собираются разрешить любительский лов краба в регионе

Заполярье хочет завлекать туристов крабом

Власти Мурманской области надеются, что открытие любительского лова краба повысит интерес туристов к региону. Предложения по формированию рыболовных участков на побережье Баренцева моря принимаются до 25 января.

В конце октября 2019 г. правительство РФ определило координаты акваторий в Баренцевом море, прилегающих к территории Мурманской области, где возможно выделить участки под любительский лов камчатского краба. Областные власти, которые активно выступали за разрешение рыбакам-любителям добывать краба, считают, что это повысит туристическую привлекательность региона и будет способствовать притоку инвестиций и развитию малого и среднего бизнеса.

«Любительский лов краба имеет большой потенциал и интерес со стороны туристов и местных жителей, но для тех населенных пунктов, где участки будут созданы, это должно стать дополнительной «точкой роста», – заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

Пока власти региона представили на рассмотрение проекты шести рыболовных участков. Они расположены на мысе Святой Нос в районе ЗАТО город Островной, в районе Кольского залива, в районе губы Печенга, в юго-восточной части полуострова Рыбачий и в районе поселка Териберка (два участка).

При выборе участков учитывался туристический потенциал населенных пунктов, популярность локаций у рыбаков-любителей и возможность эффективного контроля за соблюдением правил рыболовства, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства.

По словам вице-губернатора Дмитрия Филиппова, поставлена задача максимально быстро провести все процедуры и подготовить инфраструктуру, чтобы в следующем году официально разрешить любительский лов краба на территории региона. Предложения по формированию новых или изменению проектируемых участков областное министерство инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства принимает до 25 января.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: крабмурманскправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

Тоби МИДДЛТОН

Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Структура ВНИРО работает как часы

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы растем вместе с отраслью

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота (АСРФ) Алексей ОСИНЦЕВ

Президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота

Алексей ОСИНЦЕВ

Важно обеспечить условия бесперебойной работы на промысле

Все интервью

Личное мнение

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Предлагаем уйти от избыточных согласований при экспорте морепродуктов

Генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург» Андрей БЕЛИНСКИЙ

Генеральный директор АО «Биржа «Санкт-Петербург»

Андрей БЕЛИНСКИЙ

Бирже необходимо мнение участников рынка

Все материалы

Крупным планом

5 декабря 2018 г. на Выборгском судостроительном заводе прошла торжественная церемония спуска на воду головного траулера-процессора «Баренцево море»

АТФ: Рыбалка длиною в век

Доли квот крабов продали с аукциона

С чем рыбаки начинают новый год

Российские производители оборудования взялись за крабовое направление

Время пришло

Призеры Всероссийской спартакиады Специальной олимпиады по конному спорту Егор ТЕМНЫЙ и Вера ИГАМБЕРДЫЕВА. Фото пресс-службы «Родных островов»

«Родные острова» поддержали десятки добрых дел

Все материалы

События

Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.