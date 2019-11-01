01 ноября 2019 года

Места для рыбалки по путевкам утвердило правительство

Определен перечень районов добычи, где останутся участки для организации любительского лова. В список включены акватории на Дальневосточном, Северном и Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах.

Федеральный закон о любительском рыболовстве вступит в силу с 2020 г. Согласно ему, участки для организации рыбалки можно будет оставить в районах добычи в Байкальском, Дальневосточном, Северном, Восточно-Сибирском рыбохозяйственных бассейнах. Перечень этих районов с указанием ценных видов водных биоресурсов должно определить правительство по представлению глав регионов.

Такой список для Дальневосточного, Северного и Восточно-Сибирского бассейнов утвержден распоряжением правительства от 24 октября 2019 г. № 2513, сообщает корреспондент Fishnews.

Во включенных в перечень районах договоры на участки для организации любительского рыболовства сохранят свое действие. Речь идет о договорах, срок действия которых не истек, они будут регулироваться в соответствии со статьей 33.3 ФЗ «О рыболовстве…». Лов на участках должен будет осуществляться по путевкам.

Распоряжение вступит в силу с 1 января будущего года – одновременно с законом о любительской рыбалке.

Fishnews