20 января 2020 года

ФСБ приготовила «рыбные» изменения в КоАП

Федеральная служба безопасности предложила изменения Кодекса об административных правонарушениях - «в части усиления ответственности за незаконную добычу (вылов) водных биоресурсов».

Проект закона опубликован на портале regulation.gov.ru, сообщает корреспондент Fishnews. В частности, предлагается распространить на статью 8.17 КоАП возможность конфисковывать орудие совершения или предмет административного правонарушения, которые принадлежат лицу, не привлеченному к ответственности или не признанному в судебном порядке виновным.

Также ФСБ выступила за то, чтобы продлить до года срок, в течение которого может выноситься постановление по делу об административном правонарушении, в случае со статьями 18.1, 18.5, 18.6 КоАП (нарушения законодательства о госгранице – например, нарушение порядка прохождения контрольных пунктов (точек)).

В статье 8.17 предлагается сделать разные части о нарушениях требований в сфере добычи водных биоресурсов и в сфере рыболовства.

На нарушения законодательства о госгранице предлагается распространить возможность задержания судна, доставленного в порт.

В сопроводительных материалах указано, что внесение изменений направлено на решение целого ряда вопросов. Это в том числе отсутствие правовых механизмов конфискации судов под «удобными» флагами, задействованных в браконьерстве, несоответствие установленных сроков административных расследований разумным срокам производства.

Fishnews