21 января 2020 года

Marique – российское оборудование для переработки иваси

Иваси стремительно ворвалась в промысловые планы рыбаков, но лишь единицы предприятий добились хороших результатов в переработке этого непростого сырья. Откликом на запросы дальневосточников стала первая линейка специализированного оборудования под торговой маркой Marique.

За последние 20 лет «без иваси» отечественная отрасль успела утратить навыки ее специализированного промысла. Да и с переработкой оказалось все не так-то просто. Сейчас, когда урожайные поколения только начали появляться, в уловах попадается много мелкой рыбы – привычные технологии здесь не подойдут. К тому же сардина-иваси относится к очень нежному и требовательному сырью.

В поисках ответа на вопрос: «Что делать с таким объемом рыбы?» - инженеры «Технологического оборудования» приняли решение не тратить время на изобретение велосипеда, а объединить усилия с зарубежными коллегами и адаптировать их опыт к новым требованиям рынка.

Почти 30 лет специалисты латвийской фирмы Peruza помогают предприятиям по всему миру справляться с задачами по переработке мелкой пелагической рыбы. «Наш бренд знают во всех странах, ведущих промысел в Атлантическом океане и на Балтике. Ну а здесь, в России, всем известны консервы «Шпроты в масле», которые мы помогаем делать калининградским рыбопереработчикам, – это наш конек», – рассказал Fishnews об опыте «Перуза» председатель правления компании Арнис Петранис.

Сегодня их инженеры строят заводы на Филиппинах, участвуют в проекте по автоматизации переработки иваси в Японии. Эти наработки было решено перенести и на российский Дальний Восток.

С этой целью Peruza и ООО «Технологическое оборудование», которые сотрудничают уже не один десяток лет, объединили интеллектуальный ресурс одной компании, производственную базу другой и совместно взялись за решение задач по переработке пелагических видов рыб в Дальневосточном бассейне. Новый проект получил название Marique.

Готовые решения

Важно, что оборудование Marique – это не задумки и чертежи, существующие лишь на бумаге, а реально отработанные технологии, механизмы и целые производственные линии по приемке и первичной обработке рыбы. Это консервные заводы под ключ и решения по автоматизации и роботизации обработки на берегу и в море.

Так, линия по разделке и филетированию модульного типа позволяет максимально разгрузить рабочие руки на производстве. Двух операторов достаточно для обслуживания машин, способных перерабатывать до 400 рыбин в минуту на филе или до 600 рыбин на продукцию Б/Г, ПБГ и ПСГ (H, HG, HGT). Оборудование справляется с пелагической рыбой 14–20 см или 20–25 см.

Другая линия по разделыванию рыбы на тушку при обслуживании двумя-тремя операторами обеспечивает выпуск до 750 единиц продукции в минуту. В комплектацию входит H, HG или HGT производственный модуль барабанного типа с виброориентацией, система вакуумного потрошения, которая способна справляться с достаточно мелкой рыбой (длиной 9–14 см).

Кроме того, в линейке оборудования под маркой Marique представлены решения по сортировке и весовой дозировке рыбы, упаковке продукции. И, конечно, проверенные технологии Peruza для копчения и вяления: туннельная печь непрерывного действия для получения рыбы горячего копчения (360–560 кг/ч) и система конвейерного вяления тресковых (клипфиск) и карповых пород, а также корюшки (до 50 тонн в день по сырью).

А поскольку производство оборудования располагается непосредственно в регионе, где его предстоит эксплуатировать, заметно снижается стоимость и упрощаются вопросы техподдержки и обслуживания.

С прицелом на локализацию

Большой опыт совместной работы позволяет компаниям Peruza и «Технологическое оборудование» уже сейчас с уверенностью говорить о больших перспективах нового проекта.

Marique – это не только коммерческий проект, рассчитанный удовлетворить запросы компаний Дальнего Востока в переработке сардины-иваси и других пелагических видов рыб, говорит представитель ООО «Технологическое оборудование» Артем Комаров. Работа с зарубежными коллегами позволит наращивать российским производителям оборудования объемы и номенклатуру выпускаемой техники, накапливать базу комплектующих материалов и повышать оперативность работ, осваивать выпуск новых для российского рынка машин.

Marique

690022, Владивосток, пр-т 100 лет Владивостоку, 159е

+7 (432) 231-92-67

komarovao@dvtexno.ru

dvtechno.com

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