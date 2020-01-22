22 января 2020 года

Участникам путины напомнили о требованиях по прилову

Вылов минтая в Охотском море составил около 122,3 тыс. тонн – на 9,2% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Сельди в Северо-Охотоморской подзоне добыто около 32,1 тыс. тонн. На штабе путины Росрыболовство обратило внимание на необходимость соблюдения правил по прилову молоди.

По данным на 21 января, в Дальневосточном бассейне выловлено 138,3 тыс. тонн минтая, что почти на 12% выше уровня 2019 г. Тихоокеанской сельди рыбаки взяли 32,6 тыс. тонн – на 35% больше показателя за тот же период прошлого года. Добыча трески – 8,8 тыс. тонн (+54%). Результаты промысла рассматривались на заседании штаба путины.

В Охотском море вылов минтая составил около 122,3 тыс. тонн – на 9,2% больше показателя на 21 января прошлого года, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. При этом в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах добыто около 110,2 тыс. тонн – на 25% выше уровня 2019 г., в Северо-Охотоморской подзоне – 5,1 тыс. тонн – в 16 раз больше, чем за тот же промежуток прошлого года. В Восточно-Сахалинской подзоне уловы существенно уступают прошлогодним: рыбаки взяли 7 тыс. тонн, это на 70% ниже уровня 2019 г.

В Западно-Беринговоморской зоне освоено в 29 раз больше – 3 тыс. тонн. В Восточно-Камчатской зоне – 4,1 тыс. тонн (-24%). В Южно-Курильской зоне – 4,7 тыс. тонн, что почти на 47% выше уровня 2019 г.

Существенная прибавка наблюдается по сельди. Ее вылов по бассейну - 32,6 тыс. тонн. Это на 35,3% больше показателя за аналогичный период 2019 г. Практически весь объем взят в Северо-Охотоморской подзоне – 32,1 тыс. тонн, на 40% выше уровня прошлого года.

Трески в Дальневосточном бассейне добыто 8,8 тыс. тонн – на 54% больше, чем за тот же период 2019 г. При этом в Камчатско-Курильской подзоне вылов составил 2,6 тыс. тонн (+73%).

К моменту подготовки отчета на промысле минтая работало 80 рыбодобывающих судов, лов сельди вели 23 судна, трески – 17 единиц флота.

О доставке, прогнозах и рекомендациях

По данным Приморского теруправления Росрыболовства, холодильники загружены в среднем на 89,4%. Стоимость доставки рыбопродукции железнодорожным транспортом из Владивостока до Москвы, по данным ведомства, составляет 9-9,5 рубля за 1 кг.

По данным Тихоокеанского филиала ВНИРО, мониторинг промысла минтая и сельди в Охотском море на рыбацких судах осуществляют девять научных наблюдателей ТИНРО, еще четырех специалистов планируется направить в район промысла в ближайшее время. В экспедиции работают четыре наблюдателя КамчатНИРО.

Ожидается, что удовлетворительная промысловая обстановка сохранится на акватории западнокамчатского шельфа. В Восточно-Сахалинской и Северо-Охотоморской подзонах специалисты прогнозируют неустойчивую обстановку. Среднесуточный вылов ожидается в пределах 6,5 тыс. тонн. Уловы крупнотоннажного флота будут достигать 115-125 тонн на судосутки, среднетоннажного - 45-55 тонн.

Замглавы Росрыболовства Петр Савчук отметил необходимость соблюдения правил рыболовства, в том числе по допустимому прилову молоди. Он поручил обеспечить размещение инспекторов на рыболовных судах и внимательного следить за безопасностью мореплавания в сложных погодных условиях.

Отметим, что проблема прилова молоди на охотоморской путине поднималась неоднократно. В частности, этот вопрос обсуждался на заседаниях Дальневосточного научно-промыслового совета (ДВНПС).

Fishnews