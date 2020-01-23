23 января 2020 года

Президент признал необходимость пересмотра потребительской корзины

Продовольственную часть потребительской корзины нужно пересмотреть, согласился президент Владимир Путин. Овощи, фрукты, мясо и рыба не занимают в ней должного места, отметил глава государства.

Вопрос о потребительской корзине президент Владимир Путин прокомментировал на встрече с представителями общественности в Липецкой области, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля. Набор, безусловно, необходимо пересмотреть, подтвердил глава государства.

«По мнению специалистов, структура ее [потребительской корзины] нуждается в совершенствовании, потому что там, скажем, не помню, в каком процентном соотношении, картофель, жиры и прочее, хлебобулочные изделия большую занимают часть, а овощи, фрукты особенно – их маловато, и рыба, и мясо в этой корзине не занимают должного места», - заявил президент.

В декабре группа депутатов внесла в Госдуму проект закона о новой потребительской корзине. Предложен в том числе новый набор продуктов питания с увеличением объема рыбы. Как отмечено в пояснительной записке, минимальный набор продовольствия актуализирован, исходя из необходимости повышения качества питания. Законопроект планируется рассмотреть в весеннюю сессию.

Напомним, что потребительская корзина используется для расчета прожиточного минимума.

Fishnews