23 января 2020 года

Залить водой горящую «Энигму Астралис» пока не удалось

Спасатели попытались полить горящий траулер «Энигма Астралис» из пожарных лафетов - эффект оказался малым из-за ветра, качки и раскаленной палубы. По данным на 13:30 по владивостокскому времени, пожар на судне продолжается.

Напомним, траулер «Энигма Астралис» загорелся в Охотском море 21 января. Весь экипаж – 47 человек – был эвакуирован на плавбазу «Всеволод Сибирцев». Вечером того же дня к аварийному судну подошел спасатель «Сибирский». Операцию по тушению осложняет плохая погода.

Первую попытку пролива палубы «Энигмы Астралис» предприняли 23 января в 11 часов по владивостокскому времени, сообщил Fishnews начальник Дальневосточного экспедиционного отряда аварийно-спасательных работ Владимир Бардык.

«Наш спасатель пришвартовался к левому борту, там зыбь, погода плохая, его кидает, качает. Попытался поливать палубу, она очень горячая, вода моментально испаряется. Корме того, ветер дует в кормовую часть - вся вода летит на «Сибирский», - рассказал руководитель отряда. - Поэтому пролив палубы дал малый эффект. Сейчас спасатель отошел, смотрим, что будем делать дальше».

По словам Владимира Бардыка, кормовая часть «Энигмы Астралис» затухла, сейчас горит в носовой части – предположительно, гофротара в трюме.

На борту аварийного судна 400 тонн топлива и 19 тонн масла, но основное количество горючего – в танках ниже ватерлинии, поэтому гореть или взрываться не должно, отметил Владимир Бардык. Спасательная команда так и не смогла высадиться на «Энигму Астралис» из-за качки и высокой температуры палубы.

Fishnews