23 января 2020 года

Спасенных с «Энигмы Астралис» моряков доставляют на берег

Эвакуированный на плавбазу «Всеволод Сибирцев» экипаж загоревшегося траулера «Энигма Астралис» партиями вывозят во Владивосток. Своей очереди ожидают 29 человек, группа компаний «Доброфлот» обеспечила их всех необходимым.

На транспортном рефрижераторе «Гармония» во Владивосток отправлены 12 человек, сообщили Fishnews в пресс-службе ГК «Доброфлот» (это владелец «Всеволода Сибирцева» и «Гармонии»). По данным группы компаний, еще 6 моряков вывозит рифер «Антон Гурин». Экипаж аварийного траулера не получилось отправить на берег целиком из-за ограниченных возможностей транспортных судов.

«Оставшиеся члены экипажа размещены на плавзаводе, обеспечены необходимой одеждой, питанием, им оказана медицинская помощь, все здоровы и ждут отправки на берег», - рассказал управляющий ГК «Доброфлот» Александр Ефремов.

В группе компаний отметили, что за последние 5 лет «Доброфлот» участвовал в спасении людей во всех крупных морских авариях на Дальнем Востоке.

Траулер «Энигма Астралис» загорелся в Охотском море 21 января. Тушением занимается ледокольно-спасательное судно «Сибирский», к середине дня 23 января (по владивостокскому времени) ликвидировать пожар еще не удалось.

Fishnews

