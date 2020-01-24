24 января 2020 года

Южная Корея досрочно избавилась от «желтой карточки» США

Соединенные Штаты отозвали предупреждение Южной Корее за недостаточно активную борьбу с ННН-промыслом. Восстановить подпорченное реноме республике удалось в рекордно короткий срок – за 125 дней.

Таким образом Южная Корея избежала угрозы потери доступа своих рыбы и морепродуктов на американский рынок, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства морских дел и рыболовства республики. В «штрафники» страна попала в сентябре 2019 г. Причиной стала слишком мягкая реакция властей на вылов двумя корейскими судами 70 тонн клыкача в Антарктике в запретный период.

После получения «желтой карточки» министерство морских дел и рыболовства Южной Кореи провело консультации с американскими коллегами. Стороны договорились, что если в законодательство республики будут внесены необходимые поправки, в виде исключения предупреждение отзовут в максимально сжатые сроки. Обычно такой статус снимается через 2 года после устранения проблемы.

Южнокорейское министерство в кратчайшие сроки разработало коррективы, а парламент утвердил их. Затем американская сторона, выполняя обещание, вычеркнула республику из «штрафного» списка.

Fishnews