28 января 2020 года

Аквакультура сбавила темпы

Российские рыбоводы вырастили за прошлый год 248 тыс. тонн товарной продукции и посадочного материала, что на 3,9% больше, чем в 2018 г. Наибольший прогресс показали предприятия Дальнего Востока, увеличив показатели в 2,4 раза.

По оперативным данным, производство продукции товарного рыбоводства в России, включая посадочный материал, по итогам прошлого года достигло 248 тыс. тонн, что на 3,9% больше, чем в 2018 г. Несмотря на увеличение объема в абсолютных цифрах, годом ранее темпы роста были заметно выше – 9% к уровню 2017 г.

Наибольший прирост зафиксирован в Дальневосточном федеральном округе, где предприятия вырастили в 2,4 раза больше рыбы и морепродуктов – 30,5 тыс. тонн, сообщили Fishnews в пресс-службе Минсельхоза. Предприятия Северо-Западного округа повысили объемы производства на 20,8% – до 62,8 тыс. тонн.

В министерстве отметили, что благодаря государственной поддержке в последние годы в отрасли наблюдается поступательный рост как количества предприятий, так и объемов производства продукции аквакультуры. По итогам 2019 г. в стране действует около 4,7 тыс рыбоводных хозяйств. Стратегия развития рыбохозяйственного комплекса предусматривает к 2030 г. увеличение объемов производства товарной рыбы и посадочного материала почти в три раза – до 618 тыс. тонн.

Fishnews