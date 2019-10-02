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Росрыболовство приглашает за инвестквотами на разнорыбицу

Росрыболовство приглашает за инвестквотами на разнорыбицу

Федеральное агентство по рыболовству объявило 5-й этап заявочной кампании по распределению инвестиционных квот вылова. Объемы добычи рыбы и морепродуктов на Курилах и Западной Камчатке предлагаются под строительство мало- и среднетоннажного флота.

Заявления о закреплении и предоставлении доли квоты на инвестиционные цели Росрыболовство будет принимать с 1 октября 2019 г. по 29 февраля 2020 г. Уведомление об этом размещено на сайте ведомства, сообщает корреспондент Fishnews.

Доли квоты будут выделяться:

- под объекты инвестиций типа Д-1 (среднетоннажное судно длиной не менее 35 м), Д-2 (малотоннажное судно длиной не менее 25 м). Виды водных биоресурсов – треска, дальневосточные камбалы, терпуг, командорский кальмар, макрурус на Северных Курилах.

- под объекты инвестиций Е-1 (среднетоннажник длиной не менее 35 м) и Е-2 (малотоннажное судно длиной не менее 25 м). Виды водных биоресурсов – треска, камбалы, терпуг, макрурус, навага в Южно-Курильской зоне.

- под объекты типа Ж-1 (среднетоннажник длиной не менее 35 м) и Ж-2 (малотоннажное судно длиной не менее 25 м). Виды ВБР – треска, камбалы, макрурус, навага, палтусы в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах.

Напомним, что в сентябре правительство выпустило постановление об увеличении долей инвестквот под эти типы судов. При этом изменились требования и к обеспечению реализации проекта.

Предполагается, что увеличение долей позволит сделать механизм инвестиционных квот под строительство мало- и среднетоннажного флота более востребованным. О такой цели ранее заявляли власти.

Вопросы предоставления инвестиционных квот регламентированы тремя постановлениями правительства: от 25 мая 2017 г. № 633, от 25 мая 2017 г. № 632, от 29 мая 2017 г. № 648.

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