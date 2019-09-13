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Постановление по инвестквотам опубликовано на официальном портале правовой информации

Инвесторов хотят привлечь увеличением квот

Правительство официально опубликовало постановление об изменениях по инвестиционным квотам на разнорыбицу. Заявительная кампания по этим долям должна стартовать в ближайшее время.

Постановление правительства от 3 сентября 2019 г. № 1150 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Доли для расчетов по объекту инвестиций типа Д-1 (среднетоннажник длиной не менее 35 метров) выросли с 7,05% до 13,5%. По объекту Д-2 (малотоннажное судно длиной не менее 25 м) с 1,18% до 4,5%. Объекты – треска, дальневосточные камбалы, терпуг, командорский кальмар, макрурусы на Северных Курилах.

По объекту инвестиций Е-1 (среднетоннажное судно длиной не менее 35 метров) доли увеличены 40,75% до 75%. По объекту Е-2 (малотоннажник длиной не менее 25 метров) с 6,79% до 30%. Объекты – треска, камбалы, терпуг, макрурус, навага в Южно-Курильской зоне.

По объект инвестиций типа Ж-1 (среднетоннажник длиной не менее 35 метров) рост с 10,2% до 17%. По объекту Ж-2 (малотоннажное судно длиной не менее 25 метров) – с 1,7 до 6%. Объекты – треска, камбалы, макрурус, навага, палтусы в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах.

При этом увеличен размер банковской гарантии, которую нужно будет представить для заключения договора. Для объектов инвестиций типа Д-1 сумма обеспечения выросла с 30 млн рублей до 60 млн рублей, для объектов типа Е-1, Ж-1 – с 30 млн рублей до 50 млн рублей. Для желающих получить квоты под строительство объектов типа Д-2, Е-2, Ж-2 потребуется обеспечение в 30 млн рублей (ранее – 10 млн рублей).

Поменялись и требования по обеспечению правами на добычу. По объекту типа Д-1 доли, которые могут использоваться в качестве такой гарантии, выросли с 2% до 3,83%. Для Е-1 – с 11,6% до 21,35%. Для Ж-1 – с 2,9% до 4,83%.

Для Е-2 потребуются теперь доли в 8,39% (ранее – 1,9%). Для Д-2 – 1,14% (ранее – 0,3%). Для Ж-2 – 1,47% (ранее – 0,5%).

Заявления на доли инвестиционных квот по этим типам судов будут приниматься в 2019 г. на особых условиях. Обращения можно будет направить в течение пяти месяцев со дня размещения на сайте Росрыболовства и на официальном сайте торгов torgi.gov.ru информации о начале проведения и процедуре отбора инвестиционных проектов. Эти сведения должны быть опубликованы не позже 10 дней со дня вступления постановления в силу.

Предполагается, что увеличение долей позволит сделать механизм инвестиционных квот под строительство мало- и среднетоннажных судов более востребованным. О такой цели ранее заявляли власти.

Fishnews

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НазадМетки: кальмарнавагаправительстворосрыболовство
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