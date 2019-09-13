13 сентября 2019 года

Инвесторов хотят привлечь увеличением квот

Правительство официально опубликовало постановление об изменениях по инвестиционным квотам на разнорыбицу. Заявительная кампания по этим долям должна стартовать в ближайшее время.

Постановление правительства от 3 сентября 2019 г. № 1150 опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации, сообщает корреспондент Fishnews.

Доли для расчетов по объекту инвестиций типа Д-1 (среднетоннажник длиной не менее 35 метров) выросли с 7,05% до 13,5%. По объекту Д-2 (малотоннажное судно длиной не менее 25 м) с 1,18% до 4,5%. Объекты – треска, дальневосточные камбалы, терпуг, командорский кальмар, макрурусы на Северных Курилах.

По объекту инвестиций Е-1 (среднетоннажное судно длиной не менее 35 метров) доли увеличены 40,75% до 75%. По объекту Е-2 (малотоннажник длиной не менее 25 метров) с 6,79% до 30%. Объекты – треска, камбалы, терпуг, макрурус, навага в Южно-Курильской зоне.

По объект инвестиций типа Ж-1 (среднетоннажник длиной не менее 35 метров) рост с 10,2% до 17%. По объекту Ж-2 (малотоннажное судно длиной не менее 25 метров) – с 1,7 до 6%. Объекты – треска, камбалы, макрурус, навага, палтусы в Камчатско-Курильской и Западно-Камчатской подзонах.

При этом увеличен размер банковской гарантии, которую нужно будет представить для заключения договора. Для объектов инвестиций типа Д-1 сумма обеспечения выросла с 30 млн рублей до 60 млн рублей, для объектов типа Е-1, Ж-1 – с 30 млн рублей до 50 млн рублей. Для желающих получить квоты под строительство объектов типа Д-2, Е-2, Ж-2 потребуется обеспечение в 30 млн рублей (ранее – 10 млн рублей).

Поменялись и требования по обеспечению правами на добычу. По объекту типа Д-1 доли, которые могут использоваться в качестве такой гарантии, выросли с 2% до 3,83%. Для Е-1 – с 11,6% до 21,35%. Для Ж-1 – с 2,9% до 4,83%.

Для Е-2 потребуются теперь доли в 8,39% (ранее – 1,9%). Для Д-2 – 1,14% (ранее – 0,3%). Для Ж-2 – 1,47% (ранее – 0,5%).

Заявления на доли инвестиционных квот по этим типам судов будут приниматься в 2019 г. на особых условиях. Обращения можно будет направить в течение пяти месяцев со дня размещения на сайте Росрыболовства и на официальном сайте торгов torgi.gov.ru информации о начале проведения и процедуре отбора инвестиционных проектов. Эти сведения должны быть опубликованы не позже 10 дней со дня вступления постановления в силу.

Предполагается, что увеличение долей позволит сделать механизм инвестиционных квот под строительство мало- и среднетоннажных судов более востребованным. О такой цели ранее заявляли власти.

Fishnews