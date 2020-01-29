29 января 2020 года

В Красноярском крае возможности сетной рыбалки пока ограничены

На сегодняшний день в Красноярском крае любительский лов сетями можно вести только на 11 участках по путевкам. В перспективе такую рыбалку могут разрешить на участках общего пользования, но только в четырех северных районах.

С 1 января вступил в силу закон о любительском рыболовстве. Он, в частности, вводит обязательную регистрацию и маркировку любых сетных орудий лова и ограничивает их применение на территории России.

В редакцию Fishnews обратился житель Красноярского края. Он хотел узнать, как правильно поставить на учет сети для рыбалки на Ангаре в Мотыгинском районе. Также читатель интересовался допустимыми размерами жаберных сетей для региона и нюансами занесения их в реестр.

Fishnews связался с Енисейским территориальным управлением Росрыболовства. В отделе государственного контроля, надзора и охраны водных биоресурсов редакции рассказали, что сейчас вести любительскую рыбалку сетями в Мотыгинском районе нельзя.

«Действительно, со вступлением в силу закона о любительском рыболовстве отдельные положения предусматривают возможность граждан осуществлять добычу сетными орудиями лова. Но – с соблюдением правил рыболовства для Западно-Сибирского рыбохозяйственного бассейна, – обратили внимание в теруправлении. – На сегодняшний день правила рыболовства говорят о том, что на участках и водных объектах общего пользования использование сетей запрещено. Такая возможность есть только на рыбопромысловых участках, которые предоставлены для организации любительского и спортивного рыболовства».

Формально подать заявку о присвоении номера и регистрации сети на территории Мотыгинского района можно в том числе через Богучанский межрайонный отдел рыбоохраны – документ переадресуют в профильный отдел. Но в итоге гражданину откажут. На том основании, что в границах Мотыгинского района нет участков для организации любительского и спортивного рыболовства, а на участках общего пользования запрещено рыбачить сетями (пункт 46.1.1 бассейновых правил рыболовства), подчеркнули в ТУ.

Сейчас вести любительский лов сетями в Красноярском крае можно по путевкам на 11 участках для рыбалки (актуальный список опубликован на сайте управления). Эти акватории расположены в Казачинском, Ирбейском, Саянском, Канском, Туруханском, Партизанском и Таймырском районах. Два участка на реке Кан и один на реке Кунгус будут работать только до 3 февраля, остальные участки – до конца года.

Теруправление проделало работу по приведению правил рыболовства для Западно-Сибирского бассейна в соответствие с законом о любительской рыбалке. Предложения отправлены в Москву и, по информации ведомства, уже прошли большую часть стадий согласования.

«Когда эти изменения внесут, будет четко предусмотрено: осуществлять добычу сетями граждане смогут в том числе на участках общего пользования. Но, опять-таки, в соответствии с правилами. В правилах появится таблица с информацией: в каких местах в какие сроки какие виды какими сетными орудиями лова можно добывать», – сообщили в теруправлении.

Однако, добавили в ТУ, такие участки для любительского лова сетями могут появиться только на севере края – в Таймырском, Эвенкийском, Туруханском и Енисейском районах. Возможность разрешения сетной рыбалки в Мотыгинском и Богучанском районах не рассматривали.

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Fishnews