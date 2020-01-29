29 января 2020 года

Марикультура получит буфер

Минсельхоз внес в правительство проект изменений в постановление об определении границ рыбоводных участков. Для марикультурных хозяйств, в частности, предлагается ввести буферные зоны.

«Мы внесли в правительство изменения в постановление, которое касается определения границ рыбоводных участков с введением так называемых буферных зон», – заявил директор департамента регулирования в сфере рыбного хозяйства и аквакультуры (рыбоводства) Минсельхоза Евгений Кац.

Он указал, что несмотря на активное обсуждение вопроса до сих пор «нет никаких ограничений в формировании рыбоводных участков в море в непосредственной близости друг к другу». «Фактически идет примыкание различных хозяйств», – отметил представитель министерства.

Как сообщает корреспондент Fishnews, увеличить дистанцию между морскими огородами неоднократно просили дальневосточные предприятия марикультуры. Действующие правила определения границ рыбоводных участков утверждены постановлением от 11 ноября 2014 г. № 1183. В апреле 2018 г. в документ были внесены изменения, устанавливающие расстояние между участками не менее 500 м. Но, с точки зрения бизнеса, на воде этого недостаточно – буферная зона должна быть не менее километра.

По словам Евгения Каца, за разрежение рыбоводных участков высказались не только предприятия, но и отраслевая наука, порекомендовав, чтобы «и на юге и на севере были так называемые буферные зоны». Увеличение расстояния между участками позволит снизить угрозу передачи заболеваний рыб с одного хозяйства на другое, подчеркнул глава департамента.

Fishnews