21 марта 2019 года

Британским водам грозит разгул браконьерства

В случае жесткого варианта Brexit Великобританию ждет правовой вакуум в области рыболовства, считают экологи. По их мнению, хаосом могут воспользоваться браконьеры.

Неправительственная природоохранная организация Oceana заявила, что опасается правового вакуума, если Соединенное Королевство выйдет из состава Евросоюза 29 марта. Правовое регулирование ЕС перестанет распространяться на Великобританию, а принять национальный закон о рыболовстве за оставшееся время нереально, пишет издание Undercurrent News.

Кроме того, Евросоюз и Соединенное Королевство еще не договорились об условиях промысла в водах друг друга. Если после Brexit ни у Великобритании, ни у ЕС не будет взаимного доступа к системам мониторинга судов, хаосом могут воспользоваться браконьеры, отмечает Oceana.

Как сообщает корреспондент Fishnews, британские парламентарии проголосовали за перенос Brexit с 29 марта на более поздний срок. Однако их желание может не совпасть с мнением 27 стран Евросоюза, в этом случае отсрочки не будет.

Вероятность жесткого Brexit заставляет правительство Соединенного Королевства предпринимать срочные шаги по смягчению последствий. Так, по информации британского министра торговли Лиама Фокса, с Норвегией и Исландией достигнуты договоренности о том, что торговые отношения не изменятся даже в случае выхода Соединенного Королевства из ЕС без сделки. Однако Brexit уже привел к возникновению разночтений старых договоренностей в области рыболовства с Ирландией.

Fishnews