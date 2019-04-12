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Судоходный канал в Портслейде на британском берегу пролива Ла-Манш. Фото Simon Carey («Википедия»)

Жесткий Brexit грозит рыбному экспорту Великобритании

На долю стран Евросоюза приходится 71% рыбного экспорта Великобритании, поэтому поставщики могут серьезно пострадать при выходе королевства из ЕС без сделки. Между тем крайний срок Brexit перенесли на 31 октября.

В денежном выражении объем экспорта рыбопродукции из Великобритании в Евросоюз в прошлом году составил 1,75 млрд долларов, пишет портал Undercurrent News со ссылкой на информацию Международного торгового центра (ITC). Британские рыбаки продают в ЕС все виды рыбы и морепродуктов – от пелагических рыб, таких как мороженая скумбрия и сельдь, до живых и охлажденных моллюсков, а также рыбной муки.

А вот ситуация с ввозом рыбопродукции в Соединенное Королевство вызывает меньшую озабоченность у экспертов: в импорте преобладают поставки из стран, не входящих в ЕС. Оттуда поступают в основном треска, креветка, лосось. По итогам 2018 г. импорт составил 2,17 млрд фунтов.

По данным СМИ, лидеры 27 стран ЕС перенесли крайнюю дату Brexit. Теперь Лондон должен заключить договор по выходу из Евросоюза максимум до 31 октября, в противном случае выход без договора произойдет 1 ноября, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, Евросоюз не намерен предоставлять беспошлинный доступ британской рыбопродукции на свой рынок после Brexit без ответных шагов со стороны Соединенного Королевства. От него собираются потребовать открытия своих вод для рыбаков ЕС.

Fishnews

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