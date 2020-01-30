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Добыча лосося на Камчатке

Путину на Камчатке планируют провести в традиционном режиме

Камчатский край готовит стратегию на предстоящую лососевую путину. Больших изменений по регулированию не ожидается, рассказал министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский.

Камчатка, как и другие территории Дальнего Востока, готовится к лососевой путине. Вот уже третий год подряд для каждого региона разрабатывается стратегия регулирования промысла, весной ее рассматривает Дальневосточный научно-промысловый совет.

Краевые власти сейчас формируют свою позицию по вопросам организации путины, рассказал руководитель камчатского минрыбхоза Андрей Здетоветский. Работа ведется совместно с территориальным управлением Росрыболовства и, конечно, отраслевой наукой – КамчатНИРО, отметил собеседник Fishnews.

«Больших изменений в подходах к организации промысла мы не ожидаем. Система, работавшая в прошлом году, в общем-то, всех устроила», – заявил глава регионального ведомства.

Один из вопросов, которые предстоит решить специалистами, – обеспечение пропусков ранней формы нерки в бассейне реки Камчатки. «На Дальневосточном научно-промысловом совете в ноябре обсуждалось, что производители ранней формы не прошли в достаточном объеме на нерестилища и в целом были проблемы с регулированием промысла на этом участке. Сейчас готовится научно обоснованное решение. На мой взгляд, необходимо сдвинуть сроки начала промысла вправо и при их установлении ориентироваться на фактические данные по заходу рыбы на нерестилища», – рассказал Андрей Здетоветский.

Согласно предварительному прогнозу, в крае ожидается вылов около 160 тыс. тонн горбуши. Для четного года основные объемы традиционно приходятся на западное побережье, но и на востоке предполагается освоение порядка 80 тыс. тонн этого вида тихоокеанских лососей.

«Несколько неожиданно, что промвозврат супермногочисленного потомства горбуши Западной Камчатки 2018 года составляет по предварительным прогнозам лишь 80 тыс. тонн. Вместе с тем суммарный прогноз лососевой путины 2020 года на уровне 240 тыс. тонн достаточно комфортный для нашего рыбохозяйственного комплекса», – заявил глава ведомства.

Говоря о правилах рыболовства, министр отметил важность внесения изменений по учету улова лососей исходя из объемов произведенной продукции. Такое предложение уже озвучивалось на ноябрьском заседании ДВНПС и принято в работу. Изменения помогут снизить риски для законопослушных предприятий, подчеркнул глава минрыбхоза.

Подготовку к лососевой путине представители регионов Дальнего Востока обсудят в феврале на внеочередном заседании Дальневосточного научно-промыслового совета.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востоккамчаткаросрыболовство
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