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Министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей ЗДЕТОВЕТСКИЙ выступил на ДВНПС

Камчатка выступила с предложениями на научно-промысловом совете

На заседании ДВНПС министр рыбного хозяйства Камчатского края Андрей Здетоветский рассказал о результатах лососевой путины и отдельно остановился на ситуации с неркой бассейна реки Камчатка, традиционном рыболовстве, предложениях по промыслу лососей на Северных Курилах.

В этом году рыбаки Камчатского края добыли около 380 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Итоги путины представители региона подвели на заседании Дальневосточного научно-промыслового совета во Владивостоке.

Среди успехов промысла министр рыбного хозяйства Камчатки Андрей Здетоветский отдельно отметил подходы лосося на западном побережье, хотя обычно для этих районов нечетный год считается «нерыбным». Куратор краевого рыбного хозяйства выразил надежду, что это тренд, который станет стимулом для отрасли и в дальнейшем.

Глава минрыбхоза остановился и на проблемных моментах. Так, на заседании ДВНПС обсуждалась ситуация с пропуском нерки на нерестилища в бассейне реки Камчатка, сообщает корреспондент Fishnews. О мнении науки по этому поводу рассказала руководитель КамчатНИРО Нина Шпигальская. Этот вопрос имеет большое значение, в отрасли очень рассчитывают на достоверную информацию, полученную в ходе исследований, которые осуществляют ученые, подчеркнул Андрей Здетоветский. Он попросил как можно быстрее провести эту работу, чтобы учесть результаты при формировании стратегии организации промысла лососей в регионе.

Краевые власти также рассчитывают на конструктивную работу с федеральным центром по вопросам традиционного рыболовства. Камчатка является лидером по распределению объемов для этого вида лова, напомнил министр. Очень важно обеспечивать возможность для представителей коренных малочисленных народов на законных основаниях ловить рыбу. В ноябре планируется провести на федеральном уровне совещание, посвященное рыболовству КМНС.

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин уже выступил с предложением, чтобы объемы для традиционного рыболовства предоставлялись на основе общего списка от муниципальных образований. Это более удобный для людей механизм, нежели заполнение заявки каждым членом семьи, отметил глава региона.

В рамках работы ДВНПС продолжилось обсуждение вопросов промысла тихоокеанских лососей на Северных Курилах. Андрей Здетоветский озвучил предложение края о запрете использования ставных сетей в этих местах.

Параллельно ведется работа над соглашением с Сахалинской областью, сообщил министр. «Остановились на том, что формируем сейчас рабочую группу и уже с участием, надеюсь, агентства по рыболовству доведем решение этого вопроса до своего логического завершения», – рассказал представитель Камчатского края.

Он отметил, что есть определенные наработки по проведению исследований, позволяющих оценить собственное воспроизводство лососей на Северных Курилах. Есть понимание, что и рыбакам Сахалина, и рыбакам Камчатки нужны четкие и понятные реперные точки, чтобы в дальнейшем чувствовать себя комфортно, обратил внимание министр.

Также Андрей Здетоветсткий остановился на важности сохранения лососевых запасов при организации спортивно-любительского рыболовства и напомнил о предложениях региона.

Все вопросы, поднятые Камчатским краем, будут проработаны, пообещал председатель ДВНПС, заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук.

Fishnews

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