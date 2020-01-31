31 января 2020 года

Аквакультуру посчитали по-разному

В Росрыболовстве объяснили расхождения ведомственной статистики по товарному рыбоводству с данными Минсельхоза. Из подсчетов министерства «выпал» рыбопосадочный материал.

В пресс-релизе министерства, опубликованном 27 января, сообщалось, что производство продукции аквакультуры в России по итогам 2019 г. достигло 248 тыс. тонн. Днем позже на официальном сайте Росрыболовства появилась информация, что за тот же период производство продукции аквакультуры составило более 275 тыс. тонн.

Разные цифры получились из-за того, что в сообщении министерства указана информация о производстве продукции товарного рыбоводства без учета посадочного материала, рассказал Fishnews замруководителя Росрыболовства Василий Соколов.

В пресс-службе федерального агентства также отметили, что из регионов продолжают поступать уточненные данные по отчетности предприятий аквакультуры. Итоговая статистика по 2019 г. с разбивкой по объектам товарного рыбоводства станет известна ближе к коллегии Росрыболовства.

Fishnews