03 февраля 2020 года

Опыт марикультуры Дальнего Востока применят в Арктике

Минвостокразвития совместно с регионами готовит перечень мер для развития аквакультуры в Арктической зоне России. За основу берутся механизмы, подтвердившие эффективность на Дальнем Востоке.

Перспективы развития аквакультуры в Арктической зоне обсудили на совещании, которое провел замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков. По его словам, в 2020 г. аквакультура в Арктике будет одним из отраслевых приоритетов в работе министерства.

«В этом году у нас задача не просто отработать, но и реализовать механизмы поддержки аквакультуры в Арктике», – уточнил Александр Крутиков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, представители бизнеса и региональных властей рассказали, какие барьеры препятствуют созданию новых проектов по рыборазведению и каких решений ждут от федерального центра.

«Два года назад на Дальнем Востоке мы реализовали целый ряд решений, связанный с развитием морской аквакультуры, в результате чего и площадь задействованной акватории выросла в четыре раза, и по итогам 2019 года можно говорить, что объем производства аквакультуры вырос в пять раз», – отметил заместитель министра.

Александр Крутиков добавил, что специфика работы в аквакультуре на Дальнем Востоке кардинально отличается от арктической по целому ряду направлений. Поэтому полностью переносить дальневосточный механизм на всю Арктику сейчас не имеет смысла: в некоторых регионах аквакультура не входит в перечень ключевых отраслей.

«Тема развития аквакультуры в большей степени актуальна для Карелии, Мурманской и Архангельской областей. Второе – созданный для Дальнего Востока механизм касается морской аквакультуры, и распространить его на морскую территорию Арктики будет несложно, но надо подумать с разработчиками сервиса, как это сделать для озер, чтобы выставить в открытый доступ не только свободные морские участки, но и озера. Третье – мы должны поменять регулирование торгов касаемо участков на озерах, здесь, вероятно потребуется дифференцированный подход», – перечислил главные цели Александр Крутиков.

По информации министерства, 30 января правительство РФ одобрило пакет законопроектов о господдержке предпринимательской деятельности в Арктике. На днях он уже поступит в Госдуму и будет готовиться к первому чтению, отметили в пресс-службе.

«Для нас это возможность еще успеть предусмотреть в этой системе преференций, может быть, какие-то специальные решения, которые необходимы для того, чтобы ускорить развитие аквакультуры в Арктике. В рамках поправок ко второму чтению можно попробовать это сделать», – обратил внимание замминистра.

Кроме того, Минвостокразвития разрабатывает механизм инфраструктурной поддержки инвесторов, которые планируют реализовывать проекты на территории Арктики. Аналогичный формат господдержки – когда строительство необходимой для запуска инвестопроекта внешней энергетической, транспортной или другой инфраструктуры финансирует государство – зарекомендовал себя на Дальнем Востоке, подчеркнули в министерстве. Также, по словам Александра Крутикова, предполагается еще ряд льгот, которые доказали эффективность применения в ДФО.

Fishnews