Новости
Лососевые садки в Мурманской области

Опыт марикультуры Дальнего Востока применят в Арктике

Минвостокразвития совместно с регионами готовит перечень мер для развития аквакультуры в Арктической зоне России. За основу берутся механизмы, подтвердившие эффективность на Дальнем Востоке.

Перспективы развития аквакультуры в Арктической зоне обсудили на совещании, которое провел замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков. По его словам, в 2020 г. аквакультура в Арктике будет одним из отраслевых приоритетов в работе министерства.

«В этом году у нас задача не просто отработать, но и реализовать механизмы поддержки аквакультуры в Арктике», – уточнил Александр Крутиков.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, представители бизнеса и региональных властей рассказали, какие барьеры препятствуют созданию новых проектов по рыборазведению и каких решений ждут от федерального центра.

«Два года назад на Дальнем Востоке мы реализовали целый ряд решений, связанный с развитием морской аквакультуры, в результате чего и площадь задействованной акватории выросла в четыре раза, и по итогам 2019 года можно говорить, что объем производства аквакультуры вырос в пять раз», – отметил заместитель министра.

Александр Крутиков добавил, что специфика работы в аквакультуре на Дальнем Востоке кардинально отличается от арктической по целому ряду направлений. Поэтому полностью переносить дальневосточный механизм на всю Арктику сейчас не имеет смысла: в некоторых регионах аквакультура не входит в перечень ключевых отраслей.

«Тема развития аквакультуры в большей степени актуальна для Карелии, Мурманской и Архангельской областей. Второе – созданный для Дальнего Востока механизм касается морской аквакультуры, и распространить его на морскую территорию Арктики будет несложно, но надо подумать с разработчиками сервиса, как это сделать для озер, чтобы выставить в открытый доступ не только свободные морские участки, но и озера. Третье – мы должны поменять регулирование торгов касаемо участков на озерах, здесь, вероятно потребуется дифференцированный подход», – перечислил главные цели Александр Крутиков.

По информации министерства, 30 января правительство РФ одобрило пакет законопроектов о господдержке предпринимательской деятельности в Арктике. На днях он уже поступит в Госдуму и будет готовиться к первому чтению, отметили в пресс-службе.

«Для нас это возможность еще успеть предусмотреть в этой системе преференций, может быть, какие-то специальные решения, которые необходимы для того, чтобы ускорить развитие аквакультуры в Арктике. В рамках поправок ко второму чтению можно попробовать это сделать», – обратил внимание замминистра.

Кроме того, Минвостокразвития разрабатывает механизм инфраструктурной поддержки инвесторов, которые планируют реализовывать проекты на территории Арктики. Аналогичный формат господдержки – когда строительство необходимой для запуска инвестопроекта внешней энергетической, транспортной или другой инфраструктуры финансирует государство – зарекомендовал себя на Дальнем Востоке, подчеркнули в министерстве. Также, по словам Александра Крутикова, предполагается еще ряд льгот, которые доказали эффективность применения в ДФО.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: аквакультурадальний востокмурманскправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Исландия в России

Сигридур Берглинд АСГЕЙРСДОТТИР

Стабильность и образованные кадры – залог успеха отрасли

Губернатор Сахалинской области Валерий ЛИМАРЕНКО. Фото пресс-службы правительства региона

Губернатор Сахалинской области

Валерий ЛИМАРЕНКО

Ищем пути развития в новых условиях

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Людмила ТАЛАБАЕВА

Член Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Людмила ТАЛАБАЕВА

Мы не примем нарушение исторического принципа

Все материалы

Интервью

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая» Дмитрий АНТОНЕНКО

Начальник научно-исследовательской станции ТИНРО «Океаническая»

Дмитрий АНТОНЕНКО

«Океаническая» уже собрала важные сведения

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам Тоби МИДДЛТОН

Директор Морского попечительского совета (MSC) по рынкам

Тоби МИДДЛТОН

Рынки заинтересованы в сертифицированной рыбе и морепродуктах

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл КОЛОНЧИН. Фото пресс-службы ВНИРО

Директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии

Кирилл КОЛОНЧИН

Структура ВНИРО работает как часы

Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ

Генеральный директор Expo Solutions Group

Иван ФЕТИСОВ

Мы растем вместе с отраслью

Все интервью

Личное мнение

Заместитель директора ООО «Управляющая компания Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью Сергей СЕННИКОВ

Заместитель директора ООО «УК Норебо» по международным вопросам и связям с общественностью

Сергей СЕННИКОВ

Развитие рыбной биржи необходимо начать с привлечения покупателей

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока Александр ДУПЛЯКОВ

Президент Ассоциации добытчиков краба Дальнего Востока

Александр ДУПЛЯКОВ

Предлагаем уйти от избыточных согласований при экспорте морепродуктов

Все материалы

Крупным планом

На промысел олюторской сельди экипажи судов «Океанрыбфлота» отправляются поздней осенью

Сельдь олюторская – значит превосходная

Руководитель агентства по рыболовству Сахалинской области Иван РАДЧЕНКО, председатель совета директоров Медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим КОЗЛОВ, председатель правления АРСО Дмитрий ПАШОВ

Что происходит в отрасли

Marique – решения для переработки иваси, тихоокеанской сельди, сайры

Marique – российское оборудование для переработки иваси

5 декабря 2018 г. на Выборгском судостроительном заводе прошла торжественная церемония спуска на воду головного траулера-процессора «Баренцево море»

АТФ: Рыбалка длиною в век

Все материалы

События

Моряков с судна «Петр I» в Приморье встретили нарядным караваем. Фото предоставлено ГК «Сигма Марин Технолоджи»

Экипаж судна-рекордсмена с почестями встретили на берегу

Актуальные для отрасли вопросы обсудили на заседании совета АРПП

Рыбопромышленники Приморья включились в «регуляторную гильотину»

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2020 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.