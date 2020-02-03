03 февраля 2020 года

Субсидии для краболовов рискуют потерять привлекательность

Минсельхоз доработал проект постановления о субсидиях на строительство в ДФО судов под квоты добычи крабов. Однако в предложенном документе появились положения, которые существенно снижают эффективность механизма поддержки, считают эксперты.

Подготовка правил предоставления субсидий для предприятий, которые построят в ДФО суда под крабовые квоты, продолжается. В подзаконной базе о квотах вылова крабов в инвестиционных целях не предусмотрено жесткой привязки к строительству флота в Дальневосточном регионе, поэтому власти решили использовать субсидирование.

Именно так в проекте правил и заявлены цели поддержки – стимулировать обновление флота и строительство судов на верфях Дальневосточного федерального округа. Государство планирует компенсировать 20% от стоимости строительства судна (без учета НДС), но не больше 340 млн рублей.

Киль при этом должен быть заложен не раньше 1 января 2017 г. Предоставлять субсидии планируется на основании соглашения, которое рыбаки заключат с Минпромторгом.

Получатели господдержки должны обеспечить достижение определенных результатов. И теперь в проекте правил предусматривается, что судно нужно использовать исключительно в целях добычи краба, сообщает корреспондент Fishnews.

В результате значительно теряется привлекательность субсидий для предприятий, а значит, механизм поддержки дальневосточного судостроения становится менее действенным. На эти угрозы обратила внимание Ассоциация добытчиков краба Дальнего Востока.

Для повышения экономической отдачи предприятие может использовать судно как для крабового промысла, так и для добычи других видов водных биоресурсов, напомнили в объединении. Также нередки случаи, когда судовладельцу требуется переоборудовать судно при сокращении общего допустимого улова или введении запрета на промысел.

Еще один спорный пункт перекочевал из прежней версии правил. Предусматривается, что судно должно находиться в технически пригодном состоянии и с правом плавания под государственным флагом РФ в течение срока действия договора на долю квоты. А это не менее 10 лет, обратил внимание в АДК. Требование может широко трактоваться и несет коррупциогенные риски. Например, непонятно, как быть, если судно на момент проверки находится в длительном ремонте.

В связи с этим, считают в ассоциации, нужно изменить проект правил и исключить из него пункты, которые снижают привлекательность субсидий. Тем более что непонятно, чем продиктованы такие требования и как их несоблюдение влияет на поддержку размещения заказов на верфях ДФО.

Fishnews