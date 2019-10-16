16 октября 2019 года

Президент одобрил субсидии для краболовов

Президент Владимир Путин поддержал предложение вице-премьеров Юрия Трутнева и Алексея Гордеева о субсидиях для строительства краболовного флота на Дальнем Востоке. На эти цели предложено направить часть доходов от аукциона по долям квот.

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев и зампред правительства Алексей Гордеев обратились к главе государства с предложением по поддержке строительства краболовного флота на Дальнем Востоке.

Требование о строительстве судов, которые будут осваивать крабов в Дальневосточном бассейне, на верфях ДФО не вошло в постановление, принятое в рамках закона о крабовых аукционах. На это вице-премьеры обратили внимание в своем письме к президенту.

Юрий Трутнев и Алексей Гордеев предложили «для содействия максимальному размещению заказов на строительство краболовных судов на дальневосточных верфях» использовать субсидирование. Речь идет о 20% затрат на приобретение краболовных судов, построенных в ДФО, победителям аукционов, сообщает корреспондент Fishnews.

На эти цели предложено направить средства, вырученные на торгах. Из расчета строительства 31 судна (столько лотов было выставлено на аукцион по Дальнему Востоку) на поддержку может потребоваться до 10 млрд рублей, говорится в письме.

Владимир Путин согласился с таким предложением. Резолюция на письме датирована 1 октября.

Вице-премьер – полпред президента в ДФО Юрий Трутнев осенью провел в Хабаровске совещание по вопросам судостроения. Зампред правительства подчеркнул, что нужно найти механизмы поддержки, чтобы большая часть заказов на строительство краболовов была размещена на Дальнем Востоке.

«Мы надеемся, что нам удастся выделить на эти цели до 10 млрд рублей, и мы будем сопровождать строительство каждого судна, это будет такая преференция», – заявил Юрий Трутнев. При этом он отметил социальную роль развития отрасли.

Первый аукцион по распределению квот добычи крабов в инвестиционных целях прошел с 7 по 15 октября. На торги, проводившиеся на электронной площадке, Росрыболовство выставило 41 лот – 31 по Дальневосточному бассейну и 10 по Северному. По шести лотам – «пакетам» долей квот добычи глубоководных крабов – заявок на участие в торгах не поступило.

Материалы о том, как готовились аукционы и как на это реагирует бизнес, собраны на сайте Fishnews в рубрике «Крабовые квоты».

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