03 февраля 2020 года

Намибия собирается изменить правила распределения квот

Исполняющий обязанности министра рыболовства Намибии Альберт Кавана намерен пересмотреть поправки к закону о морских ресурсах, пишет «Синьхуа». Предыдущий глава министерства Бернард Эсау ушел в отставку после обвинений в предоставлении квот за взятку.

Изменения в закон были внесены в 2015 г. По информации «Синьхуа», эти поправки позволяют министру назначать квоту так, как он сочтет нужным.

Альберт Кавана заявил, что изменения будут отменены в целях борьбы с коррупцией. И.о. министра также обещал реализовать другие рекомендации по улучшению закона о морских ресурсах.

Коррупционный скандал в Намибии разгорелся в прошлом году, сообщает корреспондент Fishnews. В отставку ушли министр рыболовства и морских ресурсов Бернард Эсау, а также министр юстиции Саки Шангхалу. Их обвиняют в получении взяток от Samherji – одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Исландии. Предполагается, что чиновники за вознаграждение предоставили судам компании преимущество в доступе к запасам африканской республики. Впоследствии в списке подозреваемых оказалось еще больше высокопоставленных чиновников, в том числе из Анголы.

Fishnews