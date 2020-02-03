03 февраля 2020 года

Давать оперативные прогнозы для рыбаков помогает программа

За прошедший год специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО разработали ряд программных продуктов в помощь рыбакам и рыбоводам. Одна из новинок - комплекс для картирования рыболовного промысла FishingMAP.

Программа позволяет визуализировать пространственный анализ распределения уловов по различным видам водных биологических ресурсов, типам судов, промысловых усилий, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ. Информационная база комплекса построена на суточных донесениях рыболовных судов, поступающих в Центр системы мониторинга рыболовства и связи.

Картирование уловов судов в Черном и Азовском морях позволяет давать краткосрочные прогнозы и оценки промысловой обстановки, обратили внимание в филиале. Важная информация центра оперативного прогноза промысла публикуется в новостном разделе сайта АзНИИРХ.

Продолжилось наполнение интерактивной карты. В прошлом году там графически отразили бассейновые правила любительского рыболовства.

«Многослойная карта действует в режиме онлайн, на ней отмечены водные объекты – реки, озера и водохранилища в зоне ответственности филиала с характеристиками и описанием ихтиофауны этих объектов, отображены рыбопромысловые участки с указанием их номеров и площади, а также границы рыбоводных участков с данными об их расположении, площади и договоре, на основании которого осуществляется деятельность хозяйствующим субъектом», – рассказали в пресс-службе.

Графическая интерпретация правил рыболовства показывает районы, запретные для добычи. Также на карту схематически нанесены запретные для вылова периоды с указанием водоемов и видов.

Кроме того, филиал завершил разработку программы для математического моделирования переноса и седиментации (осаждения) взвеси в водных объектах. Модель позволяет с большой точностью оценивать загрязнение водной среды при хозяйственной деятельности. В АзНИИРХ отметили, что новые возможности интересны организациям, проектирующих объекты, для строительства которых необходима оценка вреда водным биоресурсам и среды их обитания.

Fishnews