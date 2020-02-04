04 февраля 2020 года

Наука объединит силы в изучении тюленей и китов

ВНИРО продолжит сотрудничество с Институтом проблем экологии и эволюции РАН. В планах – совместные исследования тюленей на Каспии и в озере Байкал, белух и китов в Охотском море, а также участие в международных конференциях.

Планы на новый полевой сезон обсудили директор Института проблем экологии и эволюции имени А.Н. Северцова РАН академик Вячеслав Рожнов и директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин. В прошлом году в рамках соглашения о сотрудничестве между Росрыболовством и РАН два института выполнили комплекс работ по изучению водных биоресурсов и среды обитания морских млекопитающих.

Руководитель ИПЭЭ выразил удовлетворение итогами совместной работы, добавив, что отношения между институтами стали более тесными и продуктивными. Представители отраслевой и академической науки продолжат сотрудничество и в текущем году. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, на повестке дня – исследования популяции тюленей в Каспийском море, на Байкале и в Ладожском озере, белух, серых и гренландских китов в Охотском море.

Кроме того, ВНИРО намерен создать собственную службу беспилотных летательных аппаратов. «На сегодняшний день использование БПЛА – самый эффективный способ проведения научных исследования в области учета и оценки ряда водных биоресурсов, и мы это направление будем активно развивать», – отметил Кирилл Колончин.

Беспилотники предполагается использовать в ходе научного сопровождения лососевой путины на Дальнем Востоке, а также для оценки состояния популяций морских млекопитающих.

Институты также планируют участие в организации двух международных конференций – «Будущее морских экосистем Антарктики» в мае и «Морские млекопитающие Голарктики» в октябре.

Fishnews