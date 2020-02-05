05 февраля 2020 года

Кто собирается на Seafood Expo Russia

С 21 по 23 сентября в Санкт-Петербурге пройдут IV Международный рыбопромышленный форум и выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий. Среди экспонентов станет больше отечественных торговых предприятий и производителей оборудования.

Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia 2020) будут проходить на площадке конгрессно-выставочного центра «Экспофорум». Организатор мероприятий – Федеральное агентство по рыболовству, оператор – отраслевая выставочная компания полного цикла Expo Solutions Group. Ожидается, что посетителями станут более 10 тыс. человек.

Ряды экспонентов пополнят новые российские производители – петербургский Центр технологии судостроения и судоремонта и чебоксарский разработчик научно-технической продукции общепромышленного назначения «ВНИИР – Прогресс», рассказали Fishnews в пресс-службе ESG. К участникам из добывающего и торгового сегментов присоединились сахалинское предприятие «Росрыбфлот» и оптовый поставщик свежемороженой рыбы и морепродуктов «Мореодор».

По данным Expo Solutions Group, в этом году участниками Seafood Expo Russia станут не менее 400 российских и зарубежных компаний рыбной промышленности и смежных отраслей экономики. Около 60% предприятий выступят в сегменте технологий для оснащения судов, производства перерабатывающего оборудования, орудий лова, двигателей и пропульсивных систем, поисковой и навигационной техники, оборудования для аквакультуры.

Посетители выставки вновь увидят мировых лидеров сегмента – Baader, Carsoe, Optimar, GEA, Marel, KAPP, Furuno, GIETECH, Yanmar, AMOF Fjell, Peruza, Hampidjan, Tersan, ULMA Packaging, Notus Electronics. Также гости Seafood Expo Russia смогут ознакомиться с продукцией группы АВВ – швейцарской корпорации цифровых технологий для промышленности и энергетики, представленной в 100 странах.

Среди российских предприятий свои места на выставке сохранили «Технологическое оборудование», «Мастер лова», «Рыбтехцентр», «Судорыбтехмаш», «НТИ», «Технодар», «Фишеринг Сервис», «Профхолодсистемс», «Баренцкул», «Эйркул», «Холодотехника», «МП-Технологии».

Дебютное участие в экспозиции запланировали калужский производитель холодильных и климатических систем «Рефкул», а также компания «Данфосс» - один из крупнейших поставщиков оборудования для учета и регулирования энергопотребления и автоматики промышленного применения.

«Особенно важно, что среди экспонентов становится все больше российских производителей, которые сейчас составляют неплохую конкуренцию иностранцам. Если раньше в процентном соотношении было 70% зарубежных предприятий и только 30% – отечественных, то сейчас разрыв серьезно сократился», - отметил генеральный директор Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Fishnews