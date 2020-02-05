05 февраля 2020 года

У предприятий отрасли поубавится плановых проверок

Госдума приняла в первом чтении законопроект об отмене плановых проверок при госконтроле (надзоре) в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов. Изменения, как отмечают в Росрыболовстве, обеспечат эффективное перераспределение сил.

На пленарном заседании 5 февраля депутаты поддержали в первом чтении законопроект «О внесении изменения в статью 43.2 Федерального закона «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов».

Проект внесло в Госдуму правительство, разработчиком выступил Минсельхоз, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ предусматривает отмену неэффективных плановых проверок при осуществлении федерального государственного контроля в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, изложил суть изменений заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Проверки в местах нахождения юридических лиц или заранее запланированные выезды в места промысла не дают значительного эффекта и не являются действенным механизмом контроля за сохранением водных биоресурсов», – отметил глава ведомства.

При этом он подчеркнул, что ослаблять контроль не планируется. Напротив, изменения должны помочь в борьбе с браконьерством, за счет перераспределения сил на более эффективные мероприятия. Уход от плановых проверок, по словам Ильи Шестакова, также позволит внедрять риск-ориентированный подход.

Отвечая на вопросы депутатов, руководитель Росрыболовства пообещал представить в комитет Госдумы регламент проведения рейдовых проверок. Они существуют и сейчас, то есть новый элемент контроля не вводится, напомнил Илья Шестаков.

«Мы отменяем элемент контроля в виде плановых проверок с тем, чтобы высвободить количество инспекторов, которые занимаются, по сути дела, неэффективным видом контроля. Как раз с тем, чтобы большее количество инспекторов могло находиться на воде в местах, где, по сути дела, у нас и идет основной браконьерский промысел», – сказал глава ведомства.

Fishnews