06 февраля 2020 года

Владимир Путин оценил рыбацкое сотрудничество с Марокко

Россия и Королевство Марокко добились «неплохих результатов» во взаимодействии в сельском хозяйстве и морском рыболовстве, заявил президент РФ Владимир Путин.

В Большом Кремлевском дворце Владимир Путин принял верительные грамоты у 23 послов иностранных государств. От Марокко дипломатический документ вручил Лотфи Бушаара, сообщили Fishnews в пресс-службе президента.

«Удовлетворены нынешним состоянием взаимодействия с Марокко. Наши государства добились неплохих результатов во взаимной торговле, в сфере сельского хозяйства и морского рыболовства», – отметил глава государства.

Он добавил, что имеются возможности для вывода на марокканский рынок передовых российских технологических и научных разработок.

Последнее межправительственное соглашение о сотрудничестве в области морского рыболовства Россия и Марокко заключили в марте 2016 г. Документ определяет условия ведения промысла судами РФ в атлантической рыболовной зоне Марокко. Соглашение регламентирует сотрудничество двух стран в области научных рыбохозяйственных исследований и разработки технологий, развития сопутствующих рыболовству видов производственной деятельности, в том числе судостроения и судоремонта. Также предусмотрено взаимодействие в сферах аквакультуры, реализации рыбной продукции и маркетинга, в области обмена профессиональным опытом и подготовки кадров.

Fishnews