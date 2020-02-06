06 февраля 2020 года

Михаил Мишустин подписал новое постановление по инвестквотам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новых типах судов, под которые государство планирует распределить инвестиционные квоты.

Постановление правительства от 4 февраля 2020 г. № 83 опубликовано на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в список видов водных биоресурсов под инвестквоты включена треска Западно-Беринговоморской зоны и Чукотского моря, минтай и сельдь Карагинской подзоны, макрурус Западно-Беринговоморской зоны, палтусы в Западно-Беринговоморской зоне.

Теперь среди объектов инвестиций появились новые типы:

– среднетоннажный траулер-процессор длиной не менее 50 метров под объемы добычи минтая и сельди в Карагинской подзоне (тип В.1),

– среднетоннажное рыбопромысловое судно длиной не менее 50 метров под объемы вылова трески в Западно-Беринговоморской зоне, Чукотском море, палтусов и макруруса в Западно-Беринговоморской зоне (тип Ф).

Валовая вместимость этих судов должна быть более 1000, также установлены требования к морозильному оборудованию. Его суммарная производительность для объекта инвестиций типа В.1 должна составлять не менее 50 тонн продукции в сутки, для объекта инвестиций типа Ф – не менее 25 тонн продукции в сутки.

Для нового распределения инвестквот предусмотрены особые условия подачи заявок: документы должны подаваться в течение пяти месяцев со дня размещения Росрыболовством на сайте ведомства или на сайте torgi.gov.ru информации об отборе инвестиционных проектов. Такое объявление федеральное агентство должно опубликовать не позднее 10 дней со дня вступления постановления в силу.

Fishnews