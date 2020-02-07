07 февраля 2020 года

Китай смягчит «въездной режим» для американской рыбы

КНР снизит импортные пошлины на 173 товара из рыбы и морепродуктов Соединенных Штатов. Смягчение «въездного режима» ждет и минтай, выловленный рыбаками Аляски.

С 14 февраля Китай снизит на 2,5-5% пошлины на американские продукты общей стоимостью 75 млрд долларов, пишет Undercurrent News со ссылкой на Минфин КНР. В перечне – минтай Аляски, лобстеры из региона Новая Англия и другая продукция рыбной отрасли США.

После снижения ввозная пошлина не обнулится. Так, для 170 наименований товаров она уменьшится лишь с 35% до 30%, а для живого лобстера – с 42% до 37%. Как сообщает корреспондент Fishnews, смягчение происходит в рамках «торгового перемирия», о котором договорились США и КНР.

Fishnews