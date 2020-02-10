10 февраля 2020 года

Правительство изменило правила получения промысловых билетов

Теперь если рыбаки используют суда длиной не более 12 м, для получения разрешения на вылов не потребуются документы о соответствии требованиям МКУБ. Это должно снять избыточные барьеры для предприятий.

Напомним, что в 2018 г. был дополнен перечень сведений, которые нужно указывать в заявлении на получение разрешения на добычу водных биоресурсов. В этот список включили информацию о документах, подтверждающих соответствие судовладельца требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, а также о соответствии судна требованиям МКУБ. Было предусмотрено требование прикладывать к заявлению копии этих документов.

Позднее для маломерных судов установили отсрочку по этому требованию. Однако с 1 января 2020 г. она прекращала свое действие, поэтому в правила выдачи промысловых билетов вновь пришлось вносить изменения.

Как сообщает корреспондент Fishnews, теперь установлено, что предоставлять информацию о соответствии МКУБ нужно только в случае с судами, длина которых превышает 12 м.

Такие изменения внесены постановлением правительства РФ от 5 февраля 2020 г. № 89. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Fishnews