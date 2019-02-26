26 февраля 2019 года

В правила получения разрешений на вылов внесли изменения

Правительство скорректировало правила получения разрешений на добычу водных биоресурсов. Для маломерных судов отсрочили действие требований о подтверждении соответствия МКУБ.

Вступили в силу изменения в Правила оформления, выдачи, регистрации, приостановления действия и аннулирования разрешений на вылов, а также внесения в них изменений. Поправки внесены постановлением правительства от 23 февраля 2019 г. № 190.

Напомним, что в прошлом году был дополнен список сведений, которые нужно указывать в заявлении на получение разрешения. В этот перечень включили информацию о документах, подтверждающих соответствие судовладельца требованиям Международного кодекса по управлению безопасной эксплуатацией судов и предотвращением загрязнения, а также о соответствии судна требованиям МКУБ. Было предусмотрено требование прикладывать к заявлению копии этих документов.

Как сообщает корреспондент Fishnews, новое постановление предусматривает, что эти требования до 1 января 2020 г. не применяются в отношении маломерных судов, подлежащих госрегистрации, длиной не более 12 м.

Кроме того, уточнено, что требования об указании сведений по МКУБ в принципе касаются только пользователей, которые собираются осуществлять добычу с использованием судов, подлежащих государственной регистрации. Кроме того, новое постановление уточнило, как быть, если судно находится в общей долевой собственности (пункт 11.2).

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