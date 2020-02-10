10 февраля 2020 года

Рыбацкое сообщество выразило вотум доверия главе ВАРПЭ

На прошедшем 7 февраля отчетно-выборном собрании члены ВАРПЭ переизбрали руководящие органы отраслевого объединения. Президентом ассоциации на ближайшие три года вновь стал Герман Зверев, совет ВАРПЭ утвержден в прежнем составе.

Участники собрания утвердили отчет о деятельности органов управления Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) в 2017-2019 гг. Президент ассоциации Герман Зверев отметил, что работа велась в очень сложных условиях масштабных изменений в сфере регулирования рыбной отрасли.

«Совпали во времени и наложились друг на друга перекройка рыболовного законодательства и принципиальное изменение целей и инструментов стратегического планирования в отрасли, – напомнил он. – Возникли и укрепились сразу несколько центров влияния на отрасль наряду с традиционным регулятором – Росрыболовством. И, конечно, ощутимое влияние на отрасль оказал информационный блицкриг, который осуществлялся главными государственными телевизионными каналами на рубеже 2018–2019 годов».

Тем не менее рыбакам удалось пройти практически без потерь через два масштабные кампании, затронувшие всю отрасль, – перезаключение в 2018 г. договоров о закреплении долей квот и переоформление в 2019 г. рыболовных участков.

В ближайшей перспективе, по мнению Германа Зверева, необходимо уделять больше внимания укреплению взаимодействия с профильными комитетами Госдумы и Совета Федерации, губернаторами рыбацких регионов и не только обороняться, но и выходить с инициативами. В связи с этим он предложил обсудить на общем собрании и рекомендовать рассмотреть органам управления ВАРПЭ следующего созыва внедрение электронного промыслового журнала, углубленную работу над поправками в Налоговый кодекс, проработку вопроса о биржевой торговле рыбопродукцией, организацию участия рыбаков в обсуждении поправок в Конституцию РФ и всенародном голосовании по этим поправкам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, основным вопросом повестки отчетно-выборного собрания стало избрание президента ассоциации. Единственной кандидатурой, которую выдвинули на этот пост члены ВАРПЭ, стал Герман Зверев. Участники собрания выразили доверие действующему президенту и продлили его полномочия еще на три года. Вице-президентом ассоциации был избран председатель правления Союза рыбопромышленников Севера Владимир Григорьев.

Совет ВАРПЭ был переизбран без изменений. В его состав помимо Германа Зверева входят Сергей Барабанов, Александр Верховский, Владимир Григорьев, Игорь Евтушок, Игорь Зубарев, Дмитрий Кожарский, Михаил Котов, Геннадий Миргородский, Иван Михнов, Виталий Орлов, Максим Петрушин и Руслан Теленков.

На собрании в состав ВАРПЭ было принято четыре новые организации. Это Ассоциация добытчиков лососей Камчатки, Ассоциация марикультурных организаций Приморского края, производитель кормов и рыбопосадочного материала для аквакультуры «К-Ником» (Омск) и рыбоперерабатывающая компания «А. Эсперсен» (Великий Новгород).

Fishnews