05 апреля 2019 года

Добытчики лосося на Камчатке решили создать профильную ассоциацию

Новое отраслевое объединение собираются создать в Камчатском крае. Председателем Ассоциации добытчиков лососей Камчатки избран Владимир Галицын.

Создание новой отраслевой ассоциации в Камчатском крае обсудили на учредительном собрании 3 апреля. Организация должна консолидировать рыбаков, осуществляющих добычу лососей, для решения вопросов, стоящих перед отраслью.

«На учредительном собрании было принято решение о необходимости создания Ассоциации добытчиков лососей Камчатки, - рассказал Владимир Галицын Fishnews. – Мы в первую очередь нацелены на то, чтобы защитить в непростых условиях развития рыбного хозяйства наших пользователей, ведь на Камчатке добыча лососей играет важнейшую роль в жизни населения региона».

В первую очередь предполагается обратить внимание на вопросы изменения федерального законодательства, затрагивающие рыбохозяйственный комплекс Камчатки и Дальнего Востока в целом. «Это глобальная задача», - сообщил о планах избранный председатель.

Прежде всего предстоит решать вопросы, связанные с переоформлением договоров о закреплении рыбопромысловых участков на договоры по рыболовным участкам. Важнейшая задача – это проработка изменений правил рыболовства для Дальневосточного бассейна (сейчас документ готовится к переизданию).

На тех, кто поддержал создание нового объединения, приходится около 90% от объема добычи и переработки лососей в Камчатском крае, отметил Владимир Галицын. Юридические процедуры формирования ассоциации планируется завершить в конце апреля – начале мая.

Fishnews