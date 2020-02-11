11 февраля 2020 года

Рыбакам упростят подачу отчетности

Центр системы мониторинга рыболовства и связи (ЦСМС) планирует до конца года добавить к функционалу портала ОСМ модули оперативной и статистической отчетности, а также доработать модуль электронных разрешений.

На встрече с рыбопромышленниками в Калининграде начальник ЦСМС Артем Вилкин рассказал о готовящихся к запуску новых модулях портала Отраслевой системы мониторинга (ОСМ). Уже в апреле будут готовы для тестирования модули по оперативной отчетности, статистической отчетности по форме 1П-Рыба, сообщили Fishnews в пресс-службе учреждения.

«Модули оперативной и статистической отчетности планируется ввести в эксплуатацию с третьего квартала 2020 года, модуль электронных разрешений и его интеграцию с Единым порталом госуслуг планируется завершить до конца 2020 года», – заявил руководитель ЦСМС.

Пока у рыбаков есть возможность зарегистрировать на портале ОСМ предприятие и судно, подать заявку на тестирование технических средств контроля или подключение электронного промыслового журнала.

В ходе совещания Артем Вилкин акцентировал внимание трансграничном обмене электронной отчетностью о рыбопромысловой деятельности со странами-партнерами по НЕАФК – Норвегией, Исландией и Фарерскими островами. Ожидается, что тестирование каналов связи будет завершено в текущем году, а полноценный электронный обмен данными начнется с 2021 г. ЦСМС приглашает рыбопромышленников присоединиться к тестированию.

Участникам встречи также представили обновленный функционал электронного промыслового журнала в обеих версиях – «Судно» и «Стационарный объект». Кроме того, обсуждались вопросы грядущего перехода к подаче ССД в электронном виде.

Fishnews