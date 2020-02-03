03 февраля 2020 года

Страны НЕАФК готовятся к электронному обмену данными

С 2021 г. Россия планирует перейти на трансграничный обмен электронными данными о вылове со странами-партнерами по НЕАФК. В этом году ЦСМС собирается завершить процедуры тестирования интернет-каналов связи с Норвегией, Исландией, Фарерскими островами.

Начальник Центра системы мониторинга рыболовства и связи Артем Вилкин провел в Мурманске рабочую встречу с рыбопромышленниками Северного бассейна. Они обсудили трансграничный обмен электронными данными о вылове со странами-партнерами по Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК).

Глава ЦСМС рассказал о текущей работе по переходу на подачу ежедневной отчетности в электронном виде, а также о ходе тестирования электронного обмена данными с Норвегией, Исландией, Фарерскими островами.

Артем Вилкин напомнил, что в прошедшем году Россия и Норвегия на заседании специальной рабочей группы договорились о завершении процедуры тестирования электронной системы отчетности между двумя странами (ERS) в 2020 г.

«На текущий момент мы обменялись сертификатами безопасности. Российская сторона направила тестовые рапорты в Норвегию и получила подтверждение. В феврале в Норвегии состоится рабочая группа по электронному обмену данными, после которой мы сможем перейти к дальнейшим действиям, чтобы с 2021 года начать полноценный процесс», – рассказал начальник ЦСМС.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Центра, электронный обмен данными с Исландией может начаться также с 2021 г.

«В сентябре на международном форуме в Санкт-Петербурге должно состояться подписание соответствующего протокола. Мы также обменялись сертификатами безопасности и с 2021 года планируем запустить такой обмен», – отметил Артем Вилкин.

По информации ЦСМС, с Фарерскими островами процесс тестирования будет завершен уже в середине 2020 г.

«Протокол планируется к подписанию в мае текущего года. В октябре 2019 года РФ и Фарерские острова обменялись сертификатами безопасности и настроили канал между центрами мониторинга. Мы доработали серверную и судовую часть ЭПЖ для направления трансграничных рапортов, уже проверена корректность передачи данных между ЦМР. В настоящий момент идет проверка каждого рапорта на корректность передачи в ЦМР прибрежного государства. Стадия апробации между ЦМР завершится в феврале 2020 года, после чего мы бы хотели приступить к тестированию на судах», – рассказал начальник Центра.

Для обеспечения плавного перехода на электронный обмен данными ЦСМС призвал рыбопромышленников активно присоединяться к тестированию.

Fishnews