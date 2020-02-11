11 февраля 2020 года

Комиссия по инвестквотам сможет использовать заочный формат

Росрыболовство внесло изменения в порядок работы комиссии, которая занимается отбором проектов для получения инвестиционных квот. Теперь члены этого органа смогут голосовать заочно.

Приказом от 24 декабря 2019 г. № 743 Росрыболовство внесло изменения в порядок работы комиссии по отбору проектов, претендующих на инвестиционные квоты.

Теперь предусматривается возможность заочного участия: если член комиссии не может присутствовать на заседании лично, у него есть право участвовать дистанционно через интернет с помощью средств видео-(аудио-)-конференц-связи или направить свою позицию в письменном виде.

Программа инвестиционных квот была запущена в 2017 г. За счет ее реализации планируется стимулировать строительство рыбопромыслового флота и береговых заводов.

Отбором инвестиционных проектов для получения квот добычи занимается специальная комиссия. В ее состав, согласно законодательству, должно входить по одному представителю от Минсельхоза, Минпромторга, Минэкономразвития, Минвостокразвития и Росрыболовства в должности не ниже заместителя министра или заместителя руководителя.

29 февраля завершается пятый этап заявочной кампании по инвестиционным квотам. Это пакеты долей для промысла на Северных и Южных Курилах, на Западной Камчатке. Объемы предоставляются под строительство на российских верфях средне- и малотоннажных судов.

Также в феврале премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о новых типах объектов инвестиций – судах, под которые будут выделяться инвестквоты.

Fishnews