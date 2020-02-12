12 февраля 2020 года

СПЧ подключился к проблемам традиционного рыболовства

Росрыболовство планирует провести в Якутске общероссийское совещание по проблемам рыболовства КМНС. По мнению экспертов, часть вопросов может снять принятый в феврале закон о создании перечня граждан, относящихся к коренным малочисленным народам.

Проблемы правового регулирования традиционного рыболовства обсуждались в Росрыболовстве на встрече с членами рабочей группы Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) по вопросам защиты прав КМНС. В мероприятии также участвовали члены Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству.

Доступ представителей КМНС к водным биоресурсам, по мнению представителей рабгруппы СПЧ, до конца не урегулирован, что влечет за собой целый комплекс вопросов. Это касается споров о размере квот, устанавливаемых для рыболовства в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности КМНС, видах орудий лова, местах добычи, возможности коренных жителей различных регионов влиять на управление рыбными запасами. Не менее долгая история и у дискуссии о правомерности использования таких квот не только для личного потребления граждан из числа КМНС, но и для хозяйственной деятельности.

Замруководителя Росрыболовства Петр Савчук рассказал о готовящемся общероссийском совещании по проблемам рыболовства КМНС с участием депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Как сообщает корреспондент Fishnews, ориентировочно это мероприятие планируется провести в апреле в Якутске.

«Такое поручение дано. Наши управления сейчас отрабатывают проблематику», – проинформировал замглавы ведомства. Он напомнил, что необходимо принимать во внимание недавно принятые изменения в закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов РФ», которые вводят механизм учета граждан, относящихся к КМНС.

«В том числе нужно думать, как его [закон – прим. ред.] исполнять, какие поручения дать, много вопросов. Но хотелось бы чтобы этот закон помог, а не создал какие-то препятствия», – добавил Петр Савчук.

Он выразил надежду, что эти изменения позволят наконец-то решить многолетнюю проблему, когда механизм доступа к ресурсу, предназначенный для КМНС, используют в коммерческих целях лица, к малым народностям не относящиеся. Причем такими лазейками в законодательстве пользуются не только отдельные граждане, но и общины КМНС.

Председатель Общественного совета при Росрыболовстве Герман Зверев напомнил, что ОС в прошлом году дважды рассматривал аналогичные вопросы. В результате регулятору было рекомендовано ускорить создание федеральной системы учета КМНС, продолжить работу по совершенствованию правил рыболовства и принять меры по внесению изменений в действующее законодательства. В связи с этим Герман Зверев попросил учесть позицию ОС при подготовке итогового доклада рабочей группы СПЧ.

По итогам обсуждения Петр Савчук предложил проводить встречи рабочей группы в еженедельном режиме на площадке Росрыболовства, с приглашением представителей Минсельхоза и регионов, чтобы по очереди точечно проработать все вопросы.

Fishnews