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Лососевые садки в Шотландии. Фото с сайта SSPO

Шотландский лосось ждет проблем из-за Brexit

Производителей лосося Шотландии в результате Brexit ждут дополнительные расходы, полагают в отраслевой ассоциации. Помимо трат на сертификацию, аквафермеры опасаются введения пошлин на поставки в Евросоюз и задержек из-за таможенных процедур.

По словам исполнительного директора Организации производителей лосося Шотландии (Scottish Salmon Producers Organisation, SSPO) Джулии Хескет-Лейрд, в результате изменения торгового режима между ЕС и Великобританией лососеводам придется оформлять санитарные сертификаты для экспорта каждой партии. Предполагается, что общие годовые расходы членов SSPO на сертификацию составят порядка 11,6 млн долларов.

Джулия Хескет-Лейрд опасается также задержек отправки охлажденной рыбы из-за появления новых формальностей. Более того, в дальнейшем шотландских аквафермеров может ждать пошлина в 2% на охлажденный лосось и в 13% - на копченый.

Все это снизит привлекательность продукции на европейском рынке на фоне конкурентов из Ирландии, Норвегии, Фарерских островов и Канады. Однако максимальные потери охлажденному шотландскому лососю на европейском рынке, по мнению главы SSPO, нанесет дополнительная бумажная волокита и задержка поставок.

BBC News отмечает, что шотландские производители лосося могут стать заложниками большой «войны» за доступ флота Евросоюза к рыбным ресурсам Великобритании. ЕС может образцово наказать лососеводов, если власти Соединенного Королевства не будут сговорчивы в вопросе предоставления квот.

Между тем по итогам прошлого года шотландский лосось стал самым ценным экспортным продуктом питания Великобритании. В 2018 г. экспорт в денежном выражении составил около 650 млн долларов. При этом половина продаж – почти 39 тыс. тонн – пришлась на ЕС. А в первой половине прошлого года экспорт вырос еще на 25% к уровню 2018 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в настоящее время для шотландского лосося не требуется какая-либо сертификация в рамках единого рынка Евросоюза. Такое положение вещей сохранится до конца года, когда должен завершиться переходный период после официального выхода Великобритании из ЕС.

В этой связи SSPO призвала правительство Великобритании во время переговоров по сделке с Евросоюзом сделать одним из ключевых условий требование о транзите грузов в ЕС без санитарной сертификации.

Fishnews

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