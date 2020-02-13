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На февральской сессии Архангельского областного собрания депутатов выступил губернатор Игорь ОРЛОВ. Фото пресс-службы правительства региона

Власти Поморья возлагают большие надежды на рыбный кластер

Создание ассоциации «Арктический рыбопромышленный кластер» – одно из ключевых событий 2019 г, отметил в отчете перед депутатами Архангельского областного собрания глава региона Игорь Орлов.

На февральской сессии Архангельского областного собрания депутатов губернатор Игорь Орлов выступил с докладом о результатах работы правительства региона за 2019 г. Одним из ключевых событий прошлого года он назвал создание ассоциации «Арктический рыбопромышленный кластер».

В состав кластера входят предприятия в сфере рыбодобычи и рыбопереработки, аквакультуры, судостроения и судоремонта, портовики, научные и образовательные организации Архангельской, Мурманской, Ленинградской областей и Санкт-Петербурга. Планы по вступлению в кластер есть и у компаний из других регионов, в том числе Карелии, Калининградской и Вологодской областей.

В конце января власти Архангельской области одобрили программу развития кластера до 2024 г. В числе ключевых направлений и проектов – строительство рыболовецких судов, создание объектов транспортной и портовой инфраструктуры, развитие аквакультуры, проведение научных исследований.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, в 2019 г. в Архангельске введен в эксплуатацию рыбоперерабатывающий завод мощностью более 50 тонн рыбной продукции в сутки, построенный в рамках реализации инвестпроекта Архангельским опытным водорослевым комбинатом. Объем производства рыбной продукции предприятиями региона за 11 месяцев прошлого года составил 97,8 тыс. тонн, что на 8% выше показателей за аналогичный период 2018 г.

По направлению аквакультуры на территории Архангельской области работают восемь хозяйств. В прошлом году они произвели 160 тонн продукции, показав рост к результату 2018 г. на уровне 20%.

Fishnews

  • На февральской сессии Архангельского областного собрания депутатов выступил губернатор Игорь ОРЛОВ. Фото пресс-службы правительства региона
  • На февральской сессии Архангельского областного собрания депутатов выступил губернатор Игорь ОРЛОВ. Фото пресс-службы правительства региона
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