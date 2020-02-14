14 февраля 2020 года

Новую партию советских документов «пустили под нож»

В рамках реформы госконтроля правительство признало утратившими силу еще 3621 правовой акт СССР и их отдельные положения. В перечне присутствуют документы, имеющие непосредственное отношение к рыбной отрасли.

Постановление об отмене – от 3 февраля 2020 г. № 80 – опубликовано на сайте кабмина. Отменяемые документы были приняты в 1923-1991 гг. Эти акты или их отдельные положения содержат устаревшее регулирование либо имеют статус «действующие», но не применяются на практике, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства. Несколько актов, попавших в постановление, отменяется с 1 января 2021 г.

«Рыбная» часть списка содержит такие документы, как постановление Совета министров СССР от 17 февраля 1986 г. № 232 «Об утверждении Положения об использовании живых ресурсов экономической зоны СССР, а также об охране и использовании запасов анадромных видов рыб, образующихся в реках СССР, за пределами экономической зоны СССР», постановление ЦК КПСС и Совмина СССР от 17 августа 1978 г. № 719 «О мерах по дальнейшему развитию рыбоводства и увеличению вылова рыбы в пресноводных водоемах страны» и другие.

Напомним, что в рамках «регуляторной гильотины» предполагается обновить законодательную базу федерального госконтроля. Основой для реформы должны стать законы «Об обязательных требованиях в РФ» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Ранее правительство признало утратившими силу 1259 актов из «советского наследия».

Материалы по механизму «регуляторной гильотины» собраны на Fishnews в рубрике «Реформа госконтроля».

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