14 января 2020 года

Правительство фильтрует советские требования

Власти запустили «регуляторную гильотину». Правительство признало утратившими силу 1259 актов РСФСР и РФ, а также их отдельных положений.

Это документы и их отдельные положения, которые содержат устаревшее регулирование или имеют статус «действующие», но не применяются на практике, прокомментировали в пресс-службе кабмина. Решение -за исключением нескольких пунктов - начнет действовать с 1 февраля 2020 г.

Как сообщает корреспондент Fishnews, среди утративших силу актов – документы советского периода в рыбной отрасли. Например, постановление Совета министров РСФСР от 19 декабря 1960 г. № 1896 «Об упорядочении лесозаготовок в Сахалинской областипо берегам рек, их притоков и озер, являющихся местами нереста лососевых рыб», постановление Совмина РСФСР от 16 августа 1961 г. № 1051 «Об установлении норм вылова кильки на однотипные промысловые суда флота рыбной промышленности, работающие в районе Сальянского рейда Каспийского моря», постановление Совета министров от 23 июня 1976 г. № 352 «Об упорядочении спортивного и любительского рыболовства в РСФСР».

В ближайшее время будет принят документ об отмене еще почти 3650 актов СССР правительственного уровня. Это постановление будет представлено на подпись премьер-министру до 24 января, рассказал вице-премьер – руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко.

На третьем этапе работы планируется отменить ведомственные акты СССР и РСФСР.

На смену устаревшим требованиям должно прийти современное регулирование, подчеркнул председатель правительства Дмитрий Медведев.

Напомним, что с 1 января 2021 г. планируется обновить всю базу для федерального госконтроля (за исключением тех документов, которые определит правительство). Основой для реформы должны стать законы «Об обязательных требованиях в РФ» и «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». В начале декабря правительство внесло их в Госдуму.

Материалы по механизму «регуляторной гильотины» собраны на Fishnews в рубрике «Реформа госконтроля».

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