14 февраля 2020 года

Виртуальная биржа поможет нарастить рыбный экспорт

Проект электронной биржевой торговли, реализуемый «Дальневосточным аукционным рыбным домом», развивается, отмечает директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей Наставшев. В 2019 г. благодаря этой системе на организованных торгах продано 1,7 тыс. тонн рыбопродукции на 231 млн рублей.

В интервью Fishnews Сергей Наставшев сообщил, что в агентстве этот проект рассматривают как значимый для наращивания экспорта. «Всего на бирже зарегистрировано более 50 предприятий, в том числе 11 иностранных компаний (КНР, Южная Корея), – рассказал глава краевого ведомства. – В дальнейшем ДАРД планирует создать комплекс для аукционной и биржевой торговли водными биоресурсами, включающий многофункциональное здание, холодильный склад на 10 тыс. тонн, рыбоперерабатывающий завод и другие объекты. Правда, пока под этот проект нет участка. Наиболее оптимальный вариант – земля на полуострове Назимова во Владивостоке».

Импульс развитию проекта ДАРД придало использование биржевого механизма в социальной программе «Приморская рыба». По словам собеседника Fishnews, в рамках программы с участием «Дальневосточного аукционного рыбного дома» в прошлом году заключены 42 биржевые сделки между добывающими компаниями и торговыми сетями на сумму 41,2 млн рублей. В электронные биржевые торги по программе вовлечено 33 юрлица и ИП из Приморья, Сахалинской области, с Камчатки.

«Программа очень востребована населением, – подчеркнул Сергей Наставшев. – Что касается рыбопромышленных предприятий, то мы с ними работаем, напоминаем о социальной ответственности. Они идут на сотрудничество. За 2019 год рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока поставили в рамках программы 1,6 тыс. тонн рыбы, рыбной продукции и морепродуктов, в том числе 325,6 тыс. банок рыбных консервов».

«Вместе с тем есть ряд проблем, сдерживающих развитие программы: сезонность добычи наиболее востребованных у покупателей видов водных биоресурсов и связанные с этим проблемы в логистике и обеспечении длительного хранения», – обрисовал ситуацию руководитель агентства.

Fishnews