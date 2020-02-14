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Виртуальная биржа поможет нарастить рыбный экспорт

Виртуальная биржа поможет нарастить рыбный экспорт

Проект электронной биржевой торговли, реализуемый «Дальневосточным аукционным рыбным домом», развивается, отмечает директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей Наставшев. В 2019 г. благодаря этой системе на организованных торгах продано 1,7 тыс. тонн рыбопродукции на 231 млн рублей.

В интервью Fishnews Сергей Наставшев сообщил, что в агентстве этот проект рассматривают как значимый для наращивания экспорта. «Всего на бирже зарегистрировано более 50 предприятий, в том числе 11 иностранных компаний (КНР, Южная Корея), – рассказал глава краевого ведомства. – В дальнейшем ДАРД планирует создать комплекс для аукционной и биржевой торговли водными биоресурсами, включающий многофункциональное здание, холодильный склад на 10 тыс. тонн, рыбоперерабатывающий завод и другие объекты. Правда, пока под этот проект нет участка. Наиболее оптимальный вариант – земля на полуострове Назимова во Владивостоке».

Импульс развитию проекта ДАРД придало использование биржевого механизма в социальной программе «Приморская рыба». По словам собеседника Fishnews, в рамках программы с участием «Дальневосточного аукционного рыбного дома» в прошлом году заключены 42 биржевые сделки между добывающими компаниями и торговыми сетями на сумму 41,2 млн рублей. В электронные биржевые торги по программе вовлечено 33 юрлица и ИП из Приморья, Сахалинской области, с Камчатки.

«Программа очень востребована населением, – подчеркнул Сергей Наставшев. – Что касается рыбопромышленных предприятий, то мы с ними работаем, напоминаем о социальной ответственности. Они идут на сотрудничество. За 2019 год рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока поставили в рамках программы 1,6 тыс. тонн рыбы, рыбной продукции и морепродуктов, в том числе 325,6 тыс. банок рыбных консервов».

«Вместе с тем есть ряд проблем, сдерживающих развитие программы: сезонность добычи наиболее востребованных у покупателей видов водных биоресурсов и связанные с этим проблемы в логистике и обеспечении длительного хранения», – обрисовал ситуацию руководитель агентства.

Fishnews

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