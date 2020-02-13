Миновал 2019-й год, богатый на важные и даже судьбоносные для рыбной отрасли события. Каким он стал для рыбаков Приморья? Какой осадок остался и с каким настроением предприятия одного из главных рыбацких регионов России смотрят в будущее? Об этом Fishnews рассказал директор агентства по рыболовству Приморского края Сергей Наставшев.

— Сергей Михайлович, с 1 января 2020 года вместо департамента рыбного хозяйства и водных биоресурсов в регионе действует агентство по рыболовству. Кроме смены названия в работе возглавляемого вами ведомства произошли какие-то перемены?

— В основном полномочия агентства остаются теми же, что и у департамента. Вводится персональная ответственность руководителя за исполнение показателей нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» в части рыбопродукции и нацпроекта «Производительность труда и занятость населения».

УЛОВЫ РАСТУТ И ЦЕНЫ РАДУЮТ

— Каким 2019 год был для рыбаков Приморского края?

— Если говорить об уловах, то успешным. И ситуация с ценами была позитивной. Мы подвели итоги на основе отчетов предприятий региона. Общий вылов в 2019 году превысил 771 тыс. тонн. Это на 31 тыс. тонн больше, чем в 2018 году (104,2%).

В водах, находящихся в юрисдикции РФ, по промышленным квотам добыто 629 тыс. тонн (освоение квоты – 92%), по прибрежным – 13 тыс. тонн (72,7%). Вылов «неодуемых» составил 125,2 тыс. тонн.

За пределами российской экономзоны, в том числе в зонах иностранных государств в рамках межправительственных соглашений, наши рыбаки взяли 3 тыс. тонн (на 4,2 тыс. тонн меньше, чем в 2018 году).

В этом году надеемся еще увеличить общий вылов — в первую очередьза счет тихоокеанского кальмара и иваси. По сайре, к сожалению, ситуация сложная.

— Были ли в прошлом году случаи «бегства» крупных компаний путем перерегистрации в других регионах, как это произошло с «Ролизом» в 2017-м ?

— К счастью, не было. Более того, в текущем надеемся «прирасти» за счет перерегистрации головного офиса «Русской рыбопромышленной компании», меняющего столицу на Владивосток. Также рассчитываем на увеличение объемов вылова и переработки за счет инвестиционных квот. У нас реализован проект перерабатывающего завода в Большом Камне (рыбколхоз «Новый мир», входит в ГК «Доброфлот»), под него квоты уже предоставлены. Еще одно предприятие строится в Надеждинской ТОР: компания «Русский минтай» планирует в этом году закончить строительство и со следующего года начать работу по инвестквотам.

ХАНКЕ НУЖЕН СВОЙ РЫБОВОДНЫЙ ЗАВОД

— Как обстоят дела на промысле во внутренних водоемах Приморского края, в том числе на озере Ханка?

— Общий улов в 2019 году составил около 572 тонн. В бассейне озера Ханка промысел вели 17 пользователей, при этом из 348 тонн квоты выловлено 273 тонны (освоение квоты – 78,5%).

На 2020 год на пресноводных водных объектах предложено добыть 1660 тонн (без учета озера Ханка), в том числе мохнаторукого краба – более 220 тонн.

В бассейне Ханки можно добыть 767 тонн, в том числе основных квотируемых промысловых объектов – 397 тонн, «неодуемых» видов рыб – 158 тонн, пресноводной креветки – 198,5 тонны, дальневосточных пресноводных двустворчатых моллюсков – 13,5 тонны.

— Объемы вылова во внутренних водах Приморского края сильно меняются по годам, во многом завися от наполнения водой озера Ханка, рек Уссури, Раздольной и других. Каким в этом отношении был прошлый год и каким обещает быть нынешний?

— Уровень воды начал понижаться и, по-видимому, эти процессы продолжатся. Рыбохозяйственная наука на основаниях статистических наблюдений Росгидромета представила материалы о 40-летнем цикле колебания уровня воды в Ханке. Максимума мы достигли четыре года назад, с тех пор уровень снижается, - то есть расчеты ученых оправдываются. Кроме того, принято решение о мерах по водоотводу из озера Ханка через вытекающую из озера реку Сунгача, поскольку высокая вода подтапливала населенные пункты на берегах озера.

Вообще рыболовство на Ханке у нас вызывает беспокойство в связи с тем, что некоторые предприятия в 2019 году не справились с порогом обязательного освоения квот.

Напомню, что согласно вступившим в силу с 1 января 2019 года изменениям федерального закона о рыболовстве двухлетний порог повышен с 50% до 70%. Если в текущем году рыбаки Ханки опять не преодолеют планку в 70%, то это приведет к расторжению договоров на доли квот, чего нам не хотелось бы.

— А почему идет недоосвоение?

— Некоторые говорят, что рыбы мало. Недавно к нам обратился один из пользователей и предложил внести изменения в правила рыболовства по Ханке, ограничив разрешенное количество сетей пропорционально размерам долей квот у каждого пользователя. Сейчас любой пользователь имеет право на 8 км сетей, даже если у него квота в 100 кг. По сути это скрытое браконьерство, ведь к каждой сетке рыбинспектора не приставишь. Мы переслали это обращение в ТИНРО, чтобы ученые сделали свое заключение. Возможно, что такие изменения будут признаны целесообразными.

— Помнится, раньше существенный вклад в состояние промысловых запасов на Ханке вносили китайские рыбоводы, выпуская рыбу со своего берега…

— Они продолжают этим активно заниматься, например, с их подачи в озере в дополнение к имеющимся видам появилась рыба-лапша. К сожалению, с нашей стороны рыбоводством никто не занимается. Хотя рыбохозяйственная наука считает рыбоводство во внутренних водоемах Приморья перспективным, и мы когда-то предлагали Росрыболовству поработать в этом направлении. Скажем, Главрыбвод мог бы построить на Ханке завод, чтобы заниматься и воспроизводством, и продажей мальков для компенсационных мероприятий. Однако в федеральном агентстве посчитали: нет смысла зарыблять озеро, чтобы там ловили китайцы. Хотя имеет место обратная ситуация: это выпущенная китайцами рыба идет нереститься в наши реки, впадающие в южную часть озера.

ЛОСОСЮ ПОМОГУТ ЧАСТНЫЕ ЛРЗ

— Хотелось бы еще спросить про рыбоводные заводы. В Приморье очень непростая ситуация со своей красной рыбой. На Сахалине работают десятки частных лососевых рыбоводных заводов, существенно влияя и на состояние популяций, и на вылов. В Приморском крае частных ЛРЗ всего два. Возможно ли увеличение их числа?

— Мы бы хотели, чтобы на каждой подходящей по гидрологическим характеристикам речке стоял лососевый рыбоводный завод.

И процесс уже начинается: пользователи дождались закрепления в правовой базе нормы, позволяющей тем, кто выращивал лососей в целях воспроизводства, получать без торгов рыбоводный участок. Мы в свою очередь готовы формировать участки по принципу «одна река — один пользователь».

Уже подали заявки на РВУ действующие заводы «Вербное» и «Лидовский». Сформированы рыбоводные участки на реках Киевке и Маргаритовке. Компания «Восход» в этом году начнет строительство ЛРЗ на Киевке. Участок на Маргаритовке выставлен Приморским ТУ Росрыболовства на аукцион. Поступили заявки на формирование участков на реках Серебрянка, Партизанская. Если заводы покажут свою эффективность и кета продемонстрирует хороший хоминг (а надеяться на это есть основания), то заявки пойдут...

— Сколько рыбы и морепродуктов вырастили и сколько реализовали предприятия аквакультуры Приморского края?

— Объемы выращивания существенно увеличились, главным образом за счет новых площадей, введенных в оборот в предыдущие годы. По отчетам предприятий, в 2019 году выращено 30,4 тыс. тонн продукции. В том числе гребешка – 11,5 тыс. тонн, трепанга – 3,7 тыс. тонн, мидии – 1,3 тыс. тонн, устриц – 2,3 тыс. тонн, ламинарии - 10,6 тыс. тонн, морских ежей – 1,1 тыс. тонн. В небольших объемах разводились также некоторые виды моллюсков, кроме упомянутых, а также рыбы – сазан, амур, толстолоб, осетровые. По сравнению с 2018 годом объемы выращивания увеличились на 17,2 тыс. тонн.

Реализация в 2019 году составила 1,95 тыс. тонн, из них на собственную переработку направлены 0,85 тыс. тонн, рыбопосадочного материала реализовано 50 тонн. Прирост к 2018 годом – 27%.

— Каковы перспективы сотрудничества в области аквакультуры с бизнес-структурами стран АТР?

— Предприниматели Японии и Китая проявляют интерес к аквакультуре в Приморском крае. В перспективе возможно создание аквакультурных предприятий с долей иностранного капитала. Законодательство РФ об аквакультуре это допускает – в отличие от законодательства о рыболовстве.

— Что, по вашему мнению, мешает развитию аквакультуры в крае?

— Главный сдерживающий фактор - недостаток финансовых средств у хозяйств для эффективной эксплуатации рыбоводных участков.

Есть и другие препятствия. Тревогу у нас вызывает расширение Дальневосточным морским государственным заповедником своей охранной зоны в заливе Посьета в прошлом году. Упрощенно говоря, они километры перевели в мили. В результате в охранную зону попали давно сформированные и используемые участки марикультуры в бухте Рейд Паллада и юго-западной части залива Посьет. Всего порядка 12 участков.

— То есть расширение затронуло часть участков тех же марифермеров, которых в 2017-2019 годах уже пытались изгнать из ООПТ. А заповедник был вправе это делать в одностороннем порядке?

— С нашей точки зрения – нет, но они считают, что вправе. Это было сделано без согласования с Росрыболовством. Постфактум они направили нам соответствующее письмо. Мы это письмо переслали в Росрыболовство, которое заключало договоры пользования рыбоводными участками. Ждем реакции.

— Марифермеров опять начнут изгонять?

— Многое зависит от того, какими видами деятельности заповедник разрешит заниматься. Если марикультура попадет в разрешенные виды, то у сторон будет шанс решить вопрос мирно.

БИРЖЕВЫЕ ПЕРСПЕКТИВЫ

— Расскажите о развитии биржевой и аукционной площадок Приморья для торговли с государствами АТР.

— Проект АО «Дальневосточный аукционный рыбный дом» (ДАРД) по созданию системы электронной торговли рыбной продукцией развивается. Мы рассматриваем его как значимый для наращивания экспорта. В 2019 году с участием ДАРД на бирже реализовано 1,7 тыс. тонн рыбопродукции на сумму 230,8 млн рублей (соответственно в 16 и 19,5 раза больше, чем в 2018 году). Заключаются «фьючерсные» сделки между рыбодобывающими компаниями и торговыми предприятиями края.

Всего на бирже зарегистрировано более 50 предприятий, в том числе 11 иностранных компаний (КНР, Южная Корея). В дальнейшем ДАРД планирует создать комплекс для аукционной и биржевой торговли водными биоресурсами, включающий многофункциональное здание, холодильный склад на 10 тыс. тонн, рыбоперерабатывающий завод и другие объекты. Правда, пока под этот проект нет участка. Наиболее оптимальный вариант – земля на полуострове Назимова во Владивостоке.

— Мощный импульс развитию проекта ДАРД придало использование биржевого механизма в социальной программе «Приморская рыба». Насколько эта программа вообще оказалась востребована среди населения и интересна рыбакам? Есть ли планы по расширению?

— Программа очень востребована населением. Что касается рыбопромышленных предприятий, то мы с ними работаем, напоминаем о социальной ответственности. Они идут на сотрудничество. За 2019 год рыбодобывающие предприятия Дальнего Востока поставили в рамках программы 1,6 тыс. тонн рыбы, рыбной продукции и морепродуктов, в том числе 325,6 тыс. банок рыбных консервов («скумбрия дальневосточная», «сардина-иваси натуральная»).

В рамках программы с участием ДАРД в прошлом году заключены 42 биржевые сделки между добывающими компаниями и торговыми сетями на сумму 41,2 млн рублей. В электронные биржевые торги по программе вовлечено 33 юрлица и ИП из Приморья, Камчатки, Сахалинской области.

Вместе с тем есть ряд проблем, сдерживающих развитие программы: сезонность добычи наиболее востребованных у покупателей видов водных биоресурсов и связанные с этим проблемы в логистике и обеспечении длительного хранения. Что касается расширения, то обсуждается распространение программы на некоторые виды сельскохозяйственной продукции: «борщовый набор», молоко, птица.

АУКЦИОНЫ ПРИНЕСЛИ НЕБОЛЬШОЙ ПЛЮС

— Что изменилось для рыбной отрасли края с введением крабовых аукционов? Можно ли говорить о будущей выгоде для региона – поступлении продукции на местный рынок, налогов в бюджет? Известно ли, на каких верфях будут строиться суда под эти лимиты?

— У нас есть предприятия, которые добывают краба по историческому принципу. Они потеряли часть своих квот. И у нас есть предприятия, которые крабовые квоты приобрели на аукционах. Если все суммировать, то даже без учета квот на крабов-стригунов красного и ангулятуса (судьба которых пока не определена), мы имеем положительное сальдо в 2,2 тыс. тонн. Это не очень много в масштабах рыбной отрасли региона, но все-таки плюс...

Победителями крабовых аукционов признаны 13 дальневосточных компаний, 7 из которых зарегистрированы в Приморском крае. Приморские предприятия – победители аукциона будут строить 15 среднетоннажных судов.

Уже заключили контракты с «Восточной верфью» на строительство четырех судов «Сигма Марин» и одного судна – компания «Восход». Сдача двух судов запланирована в 2021 году.

ГК «Антей» планирует строительство семи краболовов, ООО «ТРК» – двух судов на Находкинском СРЗ. Строительство судов на приморских верфях важно не только для развития промышленности, но и для всей экономики края. Это и задел на дальнейшее восстановление судоремонта в крае.

— Какова ситуация с экспортом рыбопродукции приморских предприятий?

— В прошлом году он немного снизился в физическом объеме, но вырос в стоимостном выражении. Так, по данным Дальневосточного таможенного управления, в 2019 году предприятия региона экспортировали 750 тыс. тонн продукции из водных биоресурсов (-1,3% к уровню 2018 года). В денежном выражении это 1,44 млрд долларов (+4,8%). Повышение стоимости обусловлено ростом объема поставок мороженой рыбы, ракообразных и уровнем цен на продукцию.

Я думаю, что действенной мерой стимулирования экспорта стало бы включение рыболовства и рыбопереработки в перечень направлений целевого использования льготных инвестиционных кредитов. Большую заинтересованность в получении такой поддержки выразили предприятия края. В конце 2019 года Минсельхоз России подготовил необходимые изменения в перечень, но они пока не внесены.

Андрей ДЕМЕНТЬЕВ, Fishnews

Февраль 2020 г.