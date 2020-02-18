18 февраля 2020 года

Охраной вод Индонезии озаботилась Япония

Япония передала Индонезии судно для надзора за рыбным промыслом. Также республика получила 2,2 млрд иен (около 1,3 млрд рублей) на поддержание и оснащение флота для патрулирования моря.

Бумаги по передаче судна подписали директор по вопросам Азиатско-Тихоокеанского региона МИД Индонезии Санто Дармосумарто и посол Японии Масафуми Исии.

Консул посольства Японии в Джакарте по экономике Симидзу Кадзухико констатировал, что нелегальный промысел наносит значительный ущерб Индонезии, однако у Министерства морских дел республики нет флота для морского патрулирования.

Как сообщает корреспондент Fishnews, это и стало официальной причиной передачи судна «Хакурей Мару» индонезийским коллегам. Однако обозреватели NY Times считают, что шаг направлен на сдерживание амбиций КНР в Южно-Китайском море.

Как пишет Antara News, «Хакурей Мару» было построено в 1993 г., его длина составляет 63,37 м, а водоизмещение – 741 тонну. Судно может нести до 29 человек.

Японцы собираются обучить индонезийский экипаж использованию судна и его ремонту. Окончательно «Хакурей Мару» передадут Министерству морских дел и рыболовства Индонезии в 2021 г.

Antara News отмечает, что правительство Японии впервые обеспечивает патрульным судном другое государство.

Ранее Япония и Индонезия договорились усилить сотрудничество по развитию рыболовной инфраструктуры на островах Натуна а также совместно отстаивать суверенитет республики над этой частью Южно-Китайского моря.

Fishnews